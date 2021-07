OM Mercato : Une grande annonce de Pablo Longoria en vue ?

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 09:30

L’Olympique de Marseille est passé à la seconde vitesse pour son recrutement estival. Pablo Longoria, le président de l’OM, pourrait encore faire une importante annonce dans les prochains jours.

Une grande nouvelle de Pablo Longoria dans les tuyaux ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a pris un coup d’accélérateur ces dernières heures. Jeudi, l’OM a annoncé un accord de principe pour la venue de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome. Dans la même veine, le Brésilien Gerson a officiellement été présenté à la presse. Indésirable à Marseille, Kevin Strootman a de son côté annoncé son départ de l’OM. Avec 11 renforts annoncés dans la cité phocéenne cet été, cinq autres signatures sont encore attendues. Dans ce sens, Pablo Longoria devrait faire une importante annonce « lundi » comme le révèle Fabrice Lamperti. Dans un live sur Instagram, le journaliste de La Provence a assuré qu’il s’agit d’une nouvelle arrivée qui sera officialisée.

Quelle nouvelle signature bientôt bouclée à Marseille ?

« On me parle d’une grosse arrivée lundi. Je n’ai pas d’infos, mais on m’a parlé d’une grosse arrivée lundi. Je n’ai pas encore de nom à mettre face à cette case », fait savoir Fabrice Lamperti. Reste donc à savoir quel est le prochain coup que prépare Pablo Longoria. Ces derniers jours, la direction de l’Olympique de Marseille travaille sur des pistes en défense. Le Brésilien Luan Péres (Santos) serait proche d’un transfert à l’OM comme l’a déjà fait savoir RMC Sport. Le nom de William Saliba, indésirable à Arsenal et prêté à Nice la saison dernière, a également circulé ces derniers jours. Le club phocéen souhaite un prêt du défenseur central formé à Saint-Étienne.