PSG Mercato: Pogba, tous les feux sont au vert pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 22:35

Après Georginio Wijnaldum, le PSG veut recruter un autre renfort au milieu de terrain et discute depuis plusieurs jours déjà avec Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, le joueur de Manchester United pourrait débarquer dans la capitale dans les semaines à venir.

Paul Pogba est intéressé par le projet proposé par le PSG

En quête d'un milieu de terrain au profil complet, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, est entré en contact avec Mino Raiola pour Paul Pogba. Le dirigeant parisien et le représentant de l’international français ont évoqué les contours d’un contrat pour le joueur de 28 ans. D’autant que le champion du monde 2018 est ouvert à un départ alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec Manchester United selon le site FootMercato. En discussion avec le PSG, le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, pourrait prendre la direction de la France cet été. Si rien n’est encore signé, les positions entre Mino Raiola et le PSG se sont rapprochées. Paris veut vraiment frapper fort cet été, précise le média sportif. La voie serait même toute dégagée pour le PSG sur ce gros coup.

Schneider : « Le PSG n’aura aucun souci financier pour recruter Pogba »

Le Paris Saint-Germain envisage bel et bien de recruter Paul Pogba alors qu’il cherche à recruter un autre milieu cet été. Le directeur sportif parisien et Mino Raiola ont parlé de la Pioche au téléphone alors qu’ils en avaient parlé dès le mois de juin. Il y a aussi eu une discussion à ce sujet quand le PSG a trouvé un accord avec Gianluigi Donnarumma. Toutefois, avant d’avancer davantage dans ses contacts avec Manchester United, le vice-champion de France doit vendre.

« Pablo Sarabia, Ander Herrera et Leandro Paredes sont parmi les milieux que le Paris SG est prêt à laisser partir », explique la chaîne américaine ESPN. Pour le journal L’Équipe, les Rouges et Bleus doivent dégraisser et vendre pour 150 millions d’euros avant d’enclencher cette opération d’envergure. Une thèse battue en brèche par le journaliste de Libération Gregory Schneider. « La DNCG n’a pas pour vocation de voir un club équilibrer ses comptes », lance le journaliste sportif sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« De quoi elle se mêle ? Pourquoi elle sort cette info ? La DNCG doit connaître la solvabilité du propriétaire. Un petit coup de fil à l’Émir du Qatar peut les rassurer… Est-ce que quelqu’un a un doute ? », interroge-t-il. Poursuivant, Schneider estime que l’arrivée de Pogba ne peut pas être une équation difficile pour le club Parisien.

« Personne n’est plus solide économiquement dans le football. Accoler “économiquement compliqué” à Qatar, j’ai du mal à y croire. C’est sans limites. Ils ont eu la peau du Fair-play financier. Il n’y aura aucun souci (pour signer Pogba). Ça fait dix ans que le Paris Saint-Germain ne vend jamais personne et achète des stars », assure le journaliste. Pour rappel, les Red Devils réclament un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser filer l’ancien joueur de la Juventus Turin.