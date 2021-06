PSG Mercato : C’est fait, Gianluigi Donnarumma va être Parisien

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 16:04

Après Georginio Wijnaldum, le PSG s’apprête à annoncer une seconde arrivée de grosse pointure. En fin de contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma va devenir un gardien de but du Paris Saint-Germain dans les prochains jours.

Accord verbal entre le PSG et Gianluigi Donnarumma

Comme annoncé par son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va connaître un mercato estival plus actif que les précédents. Après la signature de l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, le club de la capitale va enchaîner avec un autre gros coup. Libre le 30 juin et n’ayant pas trouvé d’accord avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’apprête à débarquer à Paris.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le gardien de but italien et le vice-champion de France sont parvenus à un accord verbal. Ainsi, après l’international néerlandais Wijnaldum, le Paris Saint-Germain va bientôt annoncer une autre arrivée de poids avec Donnarumma. L’affaire est toute réglée et il ne reste plus que quelques détails avant la finalisation du dossier.

Visite médicale ce weekend pour Gianluigi Donnarumma

Alfredo Pula, journaliste de La Gazetta Dello Sport, confirme l’information de Fabrizio Romano et annonce lui aussi un accord total entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec l’AC Milan, le gardien numéro 1 de la Squadra Azzura va parapher un contrat de cinq ans en faveur de l’équipe parisienne. Le spécialiste italien du mercato précise même que le gardien de 22 ans va passer la traditionnelle visite médicale en Italie ce samedi ou dimanche avant de signer son contrat avec le PSG.

Toutefois, si Alfredo Pula assure que Donnarumma va être prêté dans la foulée de sa signature, Fabrizio Romano indique sur son compte Instagram que le compatriote de Marco Verratti écarte carrément cette éventualité de ses plans d’avenir. Annoncé à l’AS Roma, le natif de Castellammare di Stabia compte bien se battre avec Keylor Navas pour la place de numéro 1 dans les cages du Paris SG.