PSG Mercato : Vers une surprise dans le dossier Moise Kean ?

Publié par Ange A. le 10 juillet 2021 à 05:00

Satisfait de sa pige au Paris Saint-Germain, Moise Kean souhaite prolonger le plaisir dans la capitale. Un souhait partagé par l’exécutif parisien. Mais celui-ci se heurte à Rafael Benitez, le nouveau coach d’Everton, club avec lequel Kean est encore sous contrat.

Pas de retour à Paris pour Moise Kean cet été ?

Prêté par Everton au Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean est parvenu à relancer sa carrière en berne depuis sa signature en Angleterre. Auteur de 17 buts (et une passe décisive), l’attaquant italien a terminé deuxième meilleur du club francilien derrière l’intouchable Kylian Mbappé et ses 42 réalisations. Convaincue des prestations de l’ancien bianconero, la direction parisienne souhaite encore s’attacher ses services la saison prochaine. Si un nouveau prêt de Kean au PSG semblait possible sous Carlo Ancelotti, la nomination de Rafael Benitez sur le banc des Toffees vient jeter un froid sur cette opération. Une tendance encore confirmée par Fabrizio Romano dans un live sur Twitch.

L’avenir de Kean chamboulé par Benitez

Rafael Benitez a pris la succession de Carlo Ancelotti à Everton. Le technicien espagnol serait ravi de pouvoir compter sur Moise Kean lors du prochain exercice. Surtout que Richarlison voit son nom associer au Real Madrid où il pourrait retrouver Ancelotti. Le Brésilien a inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives lors du dernier exercice. Le technicien italien le verrait bien comme la doublure de Karim Benzema à Madrid. Un départ de Richarlison cet été ne ferait qu’amenuiser les chances du Paris Saint-Germain de recruter Kean. À moins que le PSG ne consente de gros sacrifices financiers, l’Italien est parti pour vivre sa deuxième saison avec les Toffees. Sa première expérience est loin de rester dans les annales. Il n’avait inscrit que 2 buts et délivré autant de passes décisives en 33 matchs sous le maillot d’Everton lors de la saison 2019/2020.