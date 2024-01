À la recherche d'un attaquant puissant pour la seconde partie de la saison, le Stade Rennais se serait rapproché de la Juventus Turin pour Moise Kean.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut relancer Moise Kean

Déterminé à conserver Arnaud Kalimuendo malgré l'insistance de l'Eintracht Francfort, le Stade Rennais souhaite recruter un attaquant de plus durant ce mercato hivernal. Et ce vendredi, le journal régional Ouest-France annonce que Florian Maurice aurait activé la piste menant à Moïse Kean. En souffrance à la Juventus Turin, où il fait face à une rude concurrence à son poste, l’attaquant de 23 ans cherche un nouveau point de chute pour se relancer dans la seconde moitié de saison en vue de l’Euro à venir. Auteur de 17 buts en 41 matches au Paris SG durant la saison 2020-2021, l’international italien pourrait faire son retour en Ligue 1 sous les couleurs rouge et noir. Puissant et capable d'évoluer à différents postes de l'attaque, Moise Kean pourrait apporter son expérience au collectif de Julien Stéphan. Surtout que la Juve ne serait pas forcément fermée à l’idée de le laisser partir d’ici le 31 janvier.

La Juventus Turin ouvre la porte pour Moise Kean

Racheté à Everton l'été dernier, Moise Kean ne parvient pas à s'imposer au sein de l’équipe de la Juventus Turin et n'a pas marqué le moindre but cette saison. Pour lui permettre de retrouver le rythme, le club turinois serait prêt à le céder provisoirement pour les six mois à venir. À la recherche de temps de jeu, Kean représente une option moins onéreuse pour le Stade Rennais, mais Florian Maurice devra compter avec la concurrence de Bologne, de la Fiorentina et de Monza. D’après les informations du média francilien, la piste de l’ancien attaquant du PSG est « sérieuse » puisque le joueur correspond aux critères cochés par le staff du SRFC pour le recrutement d’un avant-centre.