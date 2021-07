Stade Rennais : Ça se corse pour le remplaçant de Camavinga

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 11:05

Le Stade Rennais se prépare au départ d’Eduardo Camavinga cet été. La direction du SRFC explore actuellement une piste du côté de la Suède pour remplacer son milieu de terrain de 18 ans.

Le Stade Rennais passe à l’offensive pour la succession de Camavinga

Joueur le plus convoité de l’effectif de Bruno Génésio, Eduardo Camavinga va quitter le Stade Rennais cet été. Le numéro 10 du SRFC ne manque pas de prétendant en Europe. Si son nom est associé au Paris Saint-Germain, il revient également avec insistance en Angleterre. Manchester United est présenté comme un prétendant du crack rennais. Les Reds Devils verraient le jeune milieu de terrain comme le remplaçant de Paul Pogba à qu’il ne reste également qu’un an de contrat avec le club anglais. Conscient qu’il sera désormais difficile de prolonger Camavinga, Rennes s’est résolu à le vendre et a commencé à préparer sa succession. Aux dernières nouvelles, le club breton a formulé une nouvelle offre pour Jens Cajuste.

Le SRFC encore débouté pour Cajuste ?

Selon les informations de Sport Bladet, le Stade Rennais proposerait 10 millions d’euros pour le jeune milieu suédois. Rennes avait déjà vu sa première offre rejeter par Midtjylland. Mais une fois de plus, la seconde proposition du SRFC aurait été repoussée par le club danois. Lequel réclame au moins 15 millions d’euros pour lâcher son milieu de terrain âgé de 21 ans. Reste maintenant à savoir si la direction des Rouge et noir va faire le forcing en revenant à la charge pour le jeune international suédois (5 sélections). Encore sous contrat avec Midtjylland jusqu’en 2023, Cajuste est présenté comme la priorité de Rennes pour remplacer Eduardo Camavinga.