Stade Rennais Mercato : Une offre pour le remplaçant de Camavinga

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 12:05

Pour anticiper le possible transfert d’Eduardo Camavinga, le Stade Rennais a déjà trouvé son successeur et ne le lâche plus. Le club breton a formulé une proposition estimée à 10 M€ pour le milieu de terrain du FC Midtjylland (Danemark).

Le Stade Rennais mise 10 M€ sur Jens Cajuste

Le Stade Rennais est sur la piste de Jens Cajuste depuis l’ouverture officielle du mercato estival. Il est le probable successeur d’Eduardo Camavinga en instance de transfert. Le club breton serait maintenant prêt pour transférer l’international suédois (5 sélections). Si l’on se fie aux informations de Sport Bladet, le SRFC a émis une offre de 10 M€ au FC Midtjylland pour recruter le joueur de 21 ans. Confirmant l’information du journal scandinave, Ouest-France révèle que le club danois a repoussé l’offre du Stade Rennais.

Toutefois, le quotidien régional assure que les négociations qui se poursuivent pourraient déboucher sur un éventuel accord. Il y a quelques jours, Foot Mercato a assuré que Jens Cajuste est déjà d’accord pour rejoindre Rennes. Il « a choisi le club breton, après avoir discuté avec plusieurs clubs ces dernières semaines et après s'être vu présenter différents projets », selon le média.

Le Suédois payé au double de son prix ?

Jens Cajuste est sous contrat avec le FC Midtjylland jusqu’au 30 juin 2023, soit pour les deux prochaines saisons. Il a pris part à 39 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice dernier. Le n°40 des Loups a marqué un but et offert 2 passes décisives. Il est donc un joueur clé de l’entraîneur Bo Henriksen. Sa valeur marchande est évaluée à 5 M€. Le natif de Göteborg a par ailleurs disputé l'Euro 2020 avec la Suède. Il a joué un seul match contre l'Espagne, puis est resté sur le banc de touche lors des trois autres matchs dans le groupe E.