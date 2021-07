PSG Mercato : Une décision spectaculaire tombe pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2021 à 12:45

Kylian Mbappé continue de faire durer le suspense autour de son avenir avec le PSG. Annoncé comme le grand favori pour accueillir l’attaquant français en cas de départ, le Real Madrid veut toutefois faire les choses dans les règles de l’art.

Le Real n'ira pas au clash avec le PSG pour Mbappé

Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain« en l’état » selon les renseignements glanés par RMC Sport et RTL. L’international français de 22 ans a interrompu toute discussion avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. En attendant sa prise de parole officielle pour fixer les uns et les autres sur la suite qu’il compte donner à sa carrière, l’avenir du buteur de 22 ans fait couler beaucoup d’encre. En Espagne, le journal AS révèle notamment que cette situation satisfait énormément le Real Madrid qui se trouve ainsi en excellente position pour recruter Mbappé cet été.

Toutefois, le club madrilène, quoique très bien placé sur le dossier, refuse d’aller au bras de fer avec le vice-champion de France pour arriver à ses fins. Le quotidien madrilène explique en effet qu’une réunion a eu lieu « ces dernières heures » au plus haut niveau chez les Merengues, et qu’il a été décidé que Florentino Pérez n’ira pas au clash avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi pour forcer la signature de Kylian Mbappé. Conscient d'être en position de force, puisqu’en contact permanent avec le clan Mbappé, et notamment depuis la fin de l’Euro, le Real a décidé ces dernières heures de « laisser les choses se passer ».

La réponse de Kylian Mbappé toujours attendue

De son côté, le natif de Bondy prend son temps avant de décider. D’après les informations du média ESPN, Kylian Mbappé est attentif au mercato des dirigeants parisiens. Cependant, il compte honorer son contrat en restant au PSG la saison prochaine. Concernant une éventuelle prolongation, le joueur pourrait prendre sa décision plus tard. La chaîne sportive américaine précise également qu’avec les nouvelles recrues de Leonardo et celles à venir, Mbappé pourrait accepter une prolongation de courte durée, de deux ou trois ans, avec la garantie de partir en cas d’offre conséquente du Real Madrid.