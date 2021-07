PSG Mercato : Leonardo conclut un accord important en Bundesliga

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2021 à 16:45

Si le PSG a déjà enregistré quatre signatures dans le sens des arrivées, Leonardo va devoir s’activer aussi pour dégraisser et tenir les engagements pris devant la DNCG. Et cela commence plutôt bien puisque le directeur sportif du club de la capitale a conclut un accord important avec le Bayer Leverkusen.

Le PSG a commencé son opération dégraissage

Après son début de mercato explosif avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et en attendant l’annonce imminente pour Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain envisage désormais quelques ventes dans les prochains jours. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Rafinha, arrivé en provenance du Barça il y a juste un an, a été prié de se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Même son de cloche pour le milieu offensif espagnol Pablo Sarabia, auteur d’un bon Euro 2020, mais qui n’entre plus dans les plans des dirigeants parisiens.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, la doublure de Keylor Navas, Sergio Rico, va lui aussi devoir se trouver une porte de sortie cet été. Auteur d’une saison sombre, l’attaquant argentin Mauro Icardi est lui aussi appelé à aller voir ailleurs. Aux dernières nouvelles, le dégraissage prévu par la direction parisienne a d’ores et déjà commencé.

Mercato PSG : Mitchel Bakker transféré au Bayer Leverkusen

Arrivé librement en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker va déjà faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’international espoir néerlandais n'a jamais réellement convaincu sous le maillot parisien. Et ce lundi, Mikos Gouka, journaliste néerlandais du quotidien Algemeen Dagblad, annonce que le défenseur de 21 ans va rejoindre le Bayer Leverkusen. Toujours selon la même source, l’affaire est d’ores et déjà bouclée entre toutes les parties concernées. D’ailleurs, Bakker va passer sous pavillon allemand dès ce lundi sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026.

« Le joueur néerlandais des Espoirs Mitchel Bakker quitte le Paris Saint-Germain pour le Bayer Leverkusen. L’arrière gauche signe aujourd’hui un contrat de cinq ans en Allemagne », indique le journaliste sportif sur son compte Twitter. En France, L’Équipe et Le Parisien confirment en choeur l’information venue d’Allemagne. Le natif de Purmerend est même attendu dans les prochaines heures en Allemagne pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le Bayer Leverkusen. Les deux clubs se sont mis d’accord autour d’un transfert définitif à 7 millions d’euros selon le journaliste italien Nicolò Schira.

« Le PSG disposera d’une option de buy-back : il sera prioritaire s’il souhaite racheter Bakker », indique L’Équipe. La saison dernière, le jeune compatriote de Wijnaldum avait disputé 40 matches toutes compétitions confondues avec les Rouges et Bleus. Leonardo vient donc de boucler sa première vente estivale après quatre gros coups dans le sens des arrivées.