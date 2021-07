PSG Mercato : Kylian Mbappé a repoussé une offre monstrueuse

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2021 à 19:11

Le Real Madrid n’est pas le seul prétendant de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant du PSG ne compte pas non plus rejoindre n’importe quelle équipe s’il venait à quitter le championnat français.

Kylian Mbappé a dit non à Manchester United

S’il a informé Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sur le fait qu’il ne compte pas prolonger son contrat « en l’état » avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne compte pas non plus tomber dans les bras du premier venu. D’après les dernières informations du média Don Balon, un grand club de Premier League a tenté de convaincre l’international français durant cet été. En effet, le journal espagnol révèle ce lundi que Manchester United est passé à l’offensive auprès de Mbappé.

Après l’échec de la piste Erling Haaland (Borussia Dortmund), le club anglais s’est rapproché de l’entourage du natif de Bondy avec un contrat en or en vue de l’été prochain. Pour détourner le champion du monde 2018 du Real Madrid, Manchester United lui a proposé un salaire annuel de 35 millions d’euros plus diverses primes. Une offre mirifique, mais qui n’a pas fait changer d’idée le partenaire de Neymar.

Kylian Mbappé sait où il veut jouer après le PSG

À 22 ans, Kylian Mbappé sait d’ores et déjà quelle direction donner à son avenir. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco a tout prévu. Débarqué au Paris Saint-Germain en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 n’a que deux destinations en tête s’il venait à quitter un jour le PSG : le Real Madrid ou Liverpool de Jürgen Klopp. Don Balon assure donc que le protégé de Mauricio Pochettino a refusé l’offre monstrueuse de Manchester United.

Samedi, le quotidien madrilène AS a indiqué que Florentino Pérez est prêt à s’engouffrer dans la brèche pour Mbappé, mais pas à n’importe quel prix. « Inutile d’aller à la guerre », précise-t-on du côté de la direction du Real Madrid, selon le journal espagnol. Bien qu’en pole position pour une éventuelle signature de Mbappé, le Real Madrid ne compte pas aller en clash avec le PSG.