PSG Mercato : L’offre du Qatar pour Paul Pogba dévoilé !

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2021 à 23:45

En attendant d’être fixé pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Qatar veut recruter Paul Pogba pour le compte du PSG cet été. Les dirigeants du club de la capitale sont même déjà passés à l’action pour le milieu de terrain de Manchester United.

Le PSG reste optimisme pour Paul Pogba

Après les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, et en attendant l’officialisation pour Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain poursuit son recrutement de folie. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club parisien, ont récemment évoqué avec Mino Raiola un transfert de Paul Pogba. À un de la fin de son contrat, le milieu de terrain français ne veut pas prolonger et Manchester United va le vendre cet été. Une opportunité que les dirigeants du PSG veulent saisir pour s’attacher les services du joueur de 28 ans.

Et pour y parvenir, les hautes autorités parisiennes ont donné leur feu vert à la direction du club pour faire le nécessaire afin de convaincre le champion du monde 2018. D’après les informations du média Paris Fans, le PSG propose à Paul Pogba un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2025, plus une saison supplémentaire en option. À Paris, l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin pourrait percevoir jusqu’à 18 millions d’euros annuels, bonus compris.

Si pour le moment rien n’est encore bouclé entre les deux parties, le PSG reste toutefois optimisme dans ce dossier. Le principal concerné étant emballé à l’idée de rejoindre un projet auquel il croit et avec un vestiaire où il compte déjà de bonnes connaissances. Mais il faudra aussi parvenir à convaincre son club sur le plan financier.

Négociations en cours entre le PSG et Man United

Le site spécialisé assure également que le Paris Saint-Germain a entamé les discussions avec Manchester United. Après avoir investi 105 millions d’euros pour le rapatrier en août 2016, le club anglais ne compte pas brader Paul Pogba. Même s’il ne lui reste plus que douze mois d’engagement. Pour laisser filer le compatriote de Kylian Mbappé, le vice-champion d’Angleterre réclame entre 50 et 60 millions d’euros.

Un montant que le PSG est d’accord pour payer, mais sous la forme d’un transfert à 40 millions plus 20 en bonus quasiment automatiques. Les deux clubs continuent les négociations et Leonardo n’exclut pas d’inclure un joueur dans la transaction pour faciliter la finalisation de l’affaire.