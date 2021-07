OM Mercato : Coutinho, vers un accord alléchant avec le Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 13:03

En grande difficulté au Barça, Philippe Coutinho pourrait débarquer à l’ OM durant ce mercato estival. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, prépare une surprise pour ses supporters.

Longoria discute bien avec le Barça pour Coutinho

Auteur de la grosse rumeur envoyant Philippe Coutinho à l’Olympique de Marseille, le journaliste Thibaut Vézirian persiste et confirme des discussions de plusieurs mois entre Pablo Longoria et le FC Barcelone. « Coutinho, c’est vrai ou c’est faux ? Juste après ma vidéo, il y a eu des démentis. Il y a un journaliste espagnol inconnu au bataillon qui est venu défendre le Barça en disant : « Le Barça rigole de cette affaire et de l’OM », lance le chroniqueur dans L’Équipe d'Estelle.

« Déjà, on va remettre les choses au clair. Le Barça ne rigole pas du tout de l’OM, le Barça cherche à homologuer les contrats de Depay, Agüero, cherche à prolonger Messi. Ils ne rigolent pas du tout du mercato hyperactif de l’OM. Le Barça cherche à libérer Coutinho pour que Coutinho parte. Eh oui, ce n’est pas une exclue que j’ai annoncée. Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute », poursuit-il. En perdition en Liga, l’ancien meneur de jeu de Liverpool veut profiter de ce mercato pour se relancer dans un nouveau club. Fort de ses excellentes relations avec les dirigeants catalans, Longoria veut donc parvenir à un accord pour faire venir le compatriote de Neymar à Marseille. Et le club espagnol serait prêt à lui faciliter les choses dans ce dossier.

Le Barça prêt à aider l’ OM pour Coutinho

Le journal espagnol L’Esportiu assure que les discussions avancent bien entre les deux clubs. D’ailleurs, une solution serait proche d’être trouvée sur la base d’un prêt avec option d'achat. Pour aider l’Olympique de Marseille, le Barça serait même prêt à prendre en charge une partie du salaire de la star brésilienne de 29 ans selon le média catalan. La possibilité de voir Coutinho débarquer à la Commanderie cet été est donc bien réelle.