OM Mercato : Coutinho, le plan secret de Longoria dévoilé

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2021 à 20:25

L’Olympique de Marseille n’a pas encore abandonné l’idée de recruter Philippe Coutinho. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants de l' OM auraient déjà un plan bien précis pour s’offrir le milieu offensif du FC Barcelone.

Le plan de l' OM pour financer le transfert de Coutinho

On croyait la piste abandonnée, mais il n’en est rien. L’Olympique de Marseille a toujours pour ambition de frapper un gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Philippe Coutinho. Comme l’indique L’Esportiu, les dirigeants de l’ OM ont entamé des négociations avec leurs homologues du FC Barcelone en vue de boucler sa signature cet été.

Le média catalan révèle d’ailleurs que ces derniers jours ont été fructueux puisque les Blaugranas seraient prêts à acter le transfert de Philippe Coutinho à Marseille à une seule condition : ils réclameraient un chèque de 25 millions d’euros pour le laisser filer. À ce prix, l’arrivée du Brésilien s'annonçait très compliquée à Marseille. Vu les difficultés financières relatives à la crise sanitaire et la sanction de la DNCG, il était hors de question pour les dirigeants de l’ OM de mettre sur la table un tel montant pour un joueur en manque de confiance. Sauf que les dirigeants marseillais savent comment générer des fonds pour s’offrir la star du Barça.

Marseille veut toucher le pactole avec Kamara et Caleta-Car

Comme l’indique L’Équipe, l’ OM compte vendre quelques joueurs à forte valeur marchande lors de ce mercato dans le but de financer une possible arrivée de Philippe Coutinho. Et le premier Marseillais susceptible d’être vendu cet été est Boubacar Kamara. La direction marseillaise souhaiterait vendre le minot marseillais afin d’éviter qu’il parte gratuitement la saison prochaine à l’issue de son contrat. L’ OM estimerait son prix à 30 millions d'euros. Le club de Newcastle s’active en coulisses pour le recruter.

L'autre joueur qui devrait être vendu pour un joli montant n'est autre que Duje Caleta-Car, lui aussi pressenti pour rejoindre la Premier League. Avec la vente de ces deux joueurs, l’Olympique de Marseille espère donc toucher une somme s'approchant du prix à payer pour Philippe Coutinho, avant de s'attaquer aux autres dossiers chauds du mercato. Néanmoins, les dirigeants phocéens devraient également faire face à un problème épineux dans ce dossier. Le salaire colossal de Coutinho, estimé à environ 21 M€ par an, semble hors de portée des finances de l’ OM. Pourtant, le sponsor Puma pourrait contribuer à la réussite de l’opération. Pour l’heure, les négociations s’intensifient entre les deux écuries et un accord n’est pas à exclure.