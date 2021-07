OM Mercato : Leonardo Balerdi, les dessous de sa signature !

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2021 à 11:05

Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a été définitivement transféré par l' OM. Présent en conférence de presse ce mardi, le défenseur central argentin a expliqué pourquoi il a tout fait pour signer à Marseille.

OM Mercato : Leonardo Balerdi se confie sur son transfert

Leonardo Balerdi est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, le défenseur central a apporté une satisfaction totale aux dirigeants marseillais, lesquels ont décidé de le recruter définitivement. Le joueur de 22 ans a signé à l’ OM pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026.

Ce mardi, Leonardo Balerdi a été présenté à la presse. Ce fut l’occasion pour lui de révéler les raisons de sa signature avec la formation olympienne. « Je suis content d’être ici. Je remercie Pablo Longoaria (Président, ndlr) pour les efforts réalisés pour que je puisse rester à Marseille. Dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli, je me sens comme à la maison. Le projet est bon et je me sens important. J’ai le soutien du président et du coach. Mon objectif est d’aider l’équipe et le club. Marseille, c’était le meilleur pour moi. Je voulais donc rester ici », a-t-il confié dans des propos rapportés sur le site du club.

Leonardo Balerdi ne craint pas la concurrence

Soulignons que Leonardo Balerdi ne sera pas le seul renfort défensif de l’ OM cet été. Luan Peres et William Saliba sont attendus à Marseille dans les prochaines heures. Le joueur argentin devra donc affronter une vraie concurrence pour mériter sa place de titulaire la saison prochaine. Mais le défenseur argentin ne se cache pas et affirme ne pas redouter la concurrence.

« La concurrence, c’est normal. Si le coach décide de plus de joueurs pour l’équipe, c’est que c’est bien pour l’équipe. Je suis là pour l’équipe, pour aider mes collègues et être opérationnel pour tous les matchs. Je me sens bien ici, mon objectif est d’être titulaire ici. Je vais travailler pour ça », a-t-il assuré.