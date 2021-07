OM Mercato : Après Luan Peres, Longoria boucle un nouveau renfort

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 12:10

On arrête plus Pablo Longoria. Le président de l’ OM est tout feu tout flamme ce mercato estival. Alors que le défenseur brésilien Luan Peres a fait ses adieux à Santos et annoncé lui-même sa prochaine arrivée à l'Olympique de Marseille, le club phocéen a également finalisé un nouveau renfort.

Mercato OM : C’est fait pour William Saliba

En effet, d’après les informations relayées ce samedi par le journal La Provence, William Saliba va s’engager en faveur de l’OM. De retour de prêt à l’OGC Nice, le défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne va revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Pablo Longoria est parvenu à un accord avec les dirigeants d’Arsenal pour le prêt sans option d’achat d’une saison de l’international espoir français. Selon le média régional, l’affaire est totalement bouclée entre toutes les parties impliquées dans ce dossier et l’arrivée de Saliba à Marseille n’est plus qu’une question d’heures.

OM : Saliba attendu à la Commanderie dimanche ou lundi

Recruté à l’été 2019 en provenance de l’ASSE contre un chèque de 30 millions d’euros, William Saliba n’a pas encore trouvé sa place à Arsenal FC. Prêté dans la foulée de son transfert à l’AS Saint-Étienne pour une saison, puis à l’OGC Nice à l’hiver 2021, le joueur de 20 ans va encore aller chercher du temps de jeu loin de Londres. Toutefois, les Gunners comptent sur lui pour l’avenir puisque ses différents prêts ne sont assortis d’aucune option d’achat.

De son côté, le natif de Bondy est pressé de rejoindre l’OM pour commencer la présaison sous les ordres de l' entraîneur Jorge Sampaoli. Selon La Provence, Saliba est attendu à la Commanderie dimanche ou lundi. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, le transfert définitif de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba vont être les prochaines recrues de Longoria.