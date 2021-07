PSG Mercato : Une opération gigantesque en cours pour Harry Kane

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2021 à 20:05

Finaliste malheureux de l’Euro 2020, Harry Kane, cible du PSG, va bientôt régler la question de son avenir. Le club de la capitale attaque ce dossier important avec agressivité.

Mercato PSG : offensive à 120M€ prévue pour Harry Kane ?

Joueur de Tottenham depuis 2011, Harry Kane veut changer d’air pour gagner des trophées importants. En fin de saison, l’attaquant anglais n’a pas manqué de le répéter ouvertement à sa direction. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le capitaine de la sélection des Three Lions devrait ainsi être l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Le joueur de 27 ans ne veut plus manquer les prochaines éditions de la Ligue des Champions. Avec le probable départ de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas renouvelé son bail qui expire dans un an, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par le profil du numéro 10 des Spurs.

S'il optait pour le Parc des Princes, le buteur britannique trouverait sur place son ancien mentor, l'entraîneur Mauricio Pochettino. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone ont également été annoncés aux trousses du natif de Walthamstow. Mais selon les dernières informations du média The Athletic, Harry Kane pourrait finalement rester en Premier League, mais en passant du côté de Manchester City. En effet, pour déloger le meilleur buteur de la dernière saison du championnat anglais, les Citizens sont prêts à investir jusqu’à 120 millions d’euros.

Mercato PSG : Harry Kane a déjà fait son choix !

Toujours selon la même source britannique, Harry Kane privilégie la Premier League pour la suite de sa carrière. Malgré les appels récurrents de Mauricio Pochettino, particulièrement agressif sur cette pite, et même s’il n’est pas insensible à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain pour évoluer dans la même équipe de Neymar et Kylian Mbappé, l’ancien protégé de José Mourinho souhaite rester dans le meilleur championnat au monde. C’est donc Pep Guardiola et son équipe qui pourraient l'emporter.

Cependant, l’affaire est encore loin d’être réglée puisque Daniel Levy, le président de Tottenham, réclame absolument 170 millions d’euros avant de laisser filer son joueur offensif.

Affaire à suivre donc…