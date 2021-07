PSG Mercato : Man United, la décision de Paul Pogba confirmée !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2021 à 01:15

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été puisqu’il refuse de prolonger. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG, le milieu de terrain a une certaine préférence pour la suite de sa carrière.

Le PSG songe à recruter Paul Pogba

Le quotidien L’Équipe a récemment confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Paul Pogba. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo travaille au recrutement d’une nouvelle pointure au milieu de terrain afin de renforcer l’entrejeu de l’équipe de Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du PSG s’est donc rapproché de l’agent de l’international français, Mino Raiola, afin d’évoquer un transfert d’ici la fin du mercato estival.

« Le club de la capitale aimerait recruter le milieu international français de 28 ans lors de la fenêtre estivale actuelle. Seulement, au préalable, il doit se séparer de quelques joueurs et alléger sa masse salariale », explique le journal sportif. Pour laisser filer Pogba, le club anglais réclame entre 50 et 60 millions d’euros. Une somme qui ne constitue pas un obstacle infranchissable pour les finances du club de la capitale. Et cela tombe bien puisque le principal concerné ne dit pas forcément non aux Rouges et Bleus.

Mercato PSG : La volonté de Paul Pogba pour cet été

Il y a quelques jours, Foot Mercato a annoncé que Paul Pogba était emballé par l’idée d’une arrivée au Paris Saint-Germain. Ce mercredi, le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi confirme que le champion du monde 2018 est bel et bien intéressé par une venue au Paris SG cet été. Toutefois, l’ancien joueur de la Juventus Turin ne compte pas aller au clash avec la direction de Manchester United pour forcer son départ.

« Vous en savez beaucoup déjà avec ce qui tourne, mais c’est une piste réelle si Paris arrive à vendre. Le joueur est emballé par l’idée de venir au PSG, mais n’ira jamais au clash avec Manchester United », a expliqué Loïc Tanzi sur Twitter. La balle est donc désormais dans le camp des dirigeants parisiens.