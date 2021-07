ASSE Mercato : Hamouma, l’ESTAC mélange les plans de l’OGC Nice

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 11:27

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma prend son temps pour choisir le club ayant la meilleure offre. Annoncé proche de l’OGC Nice un temps, il se serait rapproché de l’ES Troyes AC ces dernières heures.

ASSE : Hamouma s'est rapproché de l'ESTAC et Batlles

Romain Hamouma cherche un nouveau club où rebondir à l’issue de son contrat à l’ ASSE. Il a plusieurs propositions et doit choisir la meilleure. Il se donne donc le temps de bien éplucher les offres. Attiré un temps par le projet de l’OGC Nice et proche de rejoindre son ancien entraîneur à l’AS Saint-Étienne, Christophe Galtier, chez les Aiglons, l'attaquant pourrait finalement filer à l’ESTAC. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club promu en Ligue 1 aurait fait une meilleure proposition au joueur de 34 ans.

« En plus de la proposition du Stade Brestois (contrat de 2 ans sur la table), de la proposition de l’OGC Nice (1+1 qui pourrait évoluer), du coup de téléphone du Directeur sportif du Stade Rennais… l’ES Troyes AC vient d’entrer dans la boucle en formulant une très bonne proposition à Romain Hamouma », a appris l’Insider sur son compte Twitter, ce vendredi 16 juillet. Pour être plus clair, la proposition du Gym est d’une saison, plus une deuxième en option selon la source.

Romain Hamouma partagé entre Galtier et Batlles

Il faut dire que le polyvalent joueur offensif connaît aussi l’entraîneur du club aubois, Laurent Batlles (45 ans). Ce dernier est un ancien milieu de terrain de l’ ASSE (2010-2012). Après sa retraite, il a démarré sa reconversion chez les Verts. Il a été l’adjoint de Christophe Galtier et coach de la réserve stéphanoise, entre 2014 et 2019. Romain Hamouma a donc le choix entre deux coachs sous les ordres de qui il a joué.