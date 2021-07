OM Mercato : Barça, Coutinho pose ses conditions à Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 juillet 2021 à 14:27

Poussé vers la porte de sortie par le FC Barcelone, Philippe Coutinho n’écarte pas l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Mais à une condition…

OM Mercato : Philippe Coutinho intéressé par Marseille ?

Ce n’est un secret pour personne ! Touché de plein par une crise financière sans précédent, le FC Barcelone doit considérablement dégraisser son effectif afin de pouvoir inscrire ses nouvelles recrues et valider la prolongation de Lionel Messi. La direction du Barça prévoit alors de se séparer d'un certain nombre de joueurs. C’est notamment le cas de Philippe Coutinho.

Recruté contre un chèque de 160 M€ en janvier 2018, le milieu offensif brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer en Catalogne, multipliant les prestations décevantes. Poussé vers la sortie par sa direction, Philippe Coutinho apparaît aujourd’hui comme un candidat crédible au départ et son nom est déjà associé à plusieurs clubs européens. En Angleterre notamment, où les gros clubs de Premier League ont les moyens nécessaires pour se l'offrir. Mais l’Olympique de Marseille s’active également en coulisses pour le recruter.

Le média catalan L’Esportiu confirmait récemment que le président de l’ OM, Pablo Longoria, a entamé des négociations avec le Barça en vue de son transfert. Et le joueur de 29 ans en est bien conscient. Philippe Coutinho ne ferme pas la porte à un nouveau challenge, même si l'idéal pour lui serait de rester à Barcelone. Selon une source proche du joueur, sondée par ESPN, l’Olympique de Marseille demeure une option qu'il envisage en cas de départ du Barça. Néanmoins, le milieu offensif a posé une condition pour son éventuel transfert.

Coutinho attend une offre intéressante

Selon la source, Philippe Coutinho quittera le FC Barcelone seulement si le projet sportif proposé dans son nouveau club est compétitif et lui permet de gagner des titres. Il attendrait donc une "bonne offre" avant de quitter le navire catalan. Reste désormais à savoir si l’ OM, qualifié pour la prochaine Ligue Europa, parviendra à convaincre la star du Barça de rejoindre la Ligue 1 cet été. Everton et Leicester City, deux clubs puissants sportivement et financièrement, seraient également sur ses traces. De son côté, la direction du Barça attendrait un chèque de 25 M€ pour laisser filer l’ancien meneur de jeu de Liverpool.