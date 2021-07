Stade Rennais Mercato : Une pépite de 19 ans bientôt officialisée !

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 15:41

Si la rumeur allait de bon train ces derniers jours, l’arrivée du jeune ghanéen de 19 ans Kamaldeen Sulemana au Stade Rennais, n’a jamais été aussi proche. Priorité du mercato SRFC, l’attaquant évoluant à Nordsjælland au Danemark, a longtemps été convoité par l’Ajax d’Amsterdam désireux d’en faire sa nouvelle pépite. Seulement, ces dernières heures ont été déterminantes pour Rennes, qui a su retourner la situation et aujourd’hui être tout proche d’officialiser l’arrivée de Sulemana pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Le joueur né en 2002 est attendu prochainement pour sa visite médicale.

Stade Rennais : Kamaldeen Sulemana pour 15 millions d’euros

C’est le quotidien L'Équipe qui révèle l’information, la jeune pépite Kamaldeen Sulemana est tout proche de signer son contrat au Stade Rennais malgré de nombreuses avances de l’Ajax Amsterdam. Si le club néerlandais semblait le mieux positionné pour récupérer l’attaquant de 19 ans, les dernières heures ont été déterminantes pour Bruno Genesio et son staff, qui ont réussi à passer devant. Le ghanéen qui sort de deux saisons remarquables à Nordsjælland au Danemark, s’apprête même à passer sa visite médicale en Bretagne dans les prochains jours. Le montant du transfert serait proche des 15 millions d'euros.

Sulemana révélation du championnat danois

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres, l’attaquant né en 2002 est la sensation de son club de Nordsjælland au Danemark. Kamaldeen Sulemana impressionne par sa vitesse et sa technicité en un contre un. Sous contrat jusqu’en 2024 avec son club, l’attaquant ghanéen avait fait ses débuts en pro à seulement 18 ans. Si le Stade Rennais parvenait à conserver Jérémy Doku, qui sort d’un Euro remarquable avec la Belgique, l’ancien coach des Gones, aura à sa disposition une réelle armada jeune et explosive pour son attaque. L’information devrait être officialisée par le Stade Rennais juste après sa visite médicale.