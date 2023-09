Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a été très occupé ces derniers mois pour boucler le mercato du club breton, très actif cet été.

Stade Rennais : Florian Maurice se dit satisfait du mercato du SRFC

Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, le Stade Rennais a été particulièrement remuant sur le marché des transferts. Durant ces deux mois de mercato, Florian Maurice a bouclé de gros dossiers, notamment celui de Jérémy Doku, qui a fait l'objet d'une vente record à Manchester City, mais également des arrivées très importantes comme celle de Nemanja Matic, qui va apporter toute son expérience au club breton pour cette nouvelle saison, notamment en Ligue Europa.

Face à la presse, Florian Maurice s'est montré satisfait des emplettes réalisées par le Stade Rennais. "Il est trop tôt pour dire que l’équipe est plus forte que la saison dernière, on verra d’ici quelques semaines comment ça va prendre forme. Je suis convaincu qu’on a fait un bon recrutement, que les mecs qui sont arrivés vont être à 100% très rapidement pour faire une grande saison." Le directeur sportif du SRFC semble donc assez confiant pour la saison en cours.

La confiance règne, malgré le début de saison délicat

Avec seulement une victoire depuis le début de la saison (1 victoire, 3 nuls), le Stade Rennais reste tout de même invaincu en championnat, mais peine à faire déjouer ses adversaires. Pour le moment, les hommes de Bruno Genesio ont pris 6 points sur 12 en Ligue 1, et vont devoir faire mieux pour accrocher une qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison.

Cependant, pas encore de quoi affoler Florian Maurice, qui demande aux supporters d'être patients, le temps que les joueurs du Stade Rennais parviennent à créer des automatismes qui leur permettront d'être plus performants. "Je ne vais pas changer d’avis après quatre journées. On se donne les moyens d’y arriver, on sait que ce sera un parcours difficile, la Ligue 1 est un marathon et des équipes travaillent bien."