AS Monaco Mercato : Officiel, Aholou retourne au RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 22:50

L’AS Monaco a encore prêté Jean-Eudes Aholou, qui a passé les deux dernières saisons loin de la Principauté. Le milieu de terrain a été renvoyé au RC Strasbourg, mais cette fois avec une option d’achat.

AS Monaco : Jean-Eudes Aholou définitivement RCSA ?

Recruté par l’AS Monaco au RC Strasbourg en juillet 2018, Jean-Eudes Aholou n’a pas réussi à s’imposer au club de la Principauté. Prêté à l’ASSE lors de la saison 2019-2020, puis au RCSA l’exercice dernier (2020-2021), le milieu défensif reste en Alsace. L’ASM l’a de nouveau prêté ce vendredi 16 juillet, « pour une saison avec option d’achat au Racing Club de Strasbourg », selon le communiqué des Monégasques.

Le club du Bas-Rhin a aussi validé le retour de son ancien joueur, et s’en réjouit. « Prêté la saison dernière par l’AS Monaco, Jean-Eudes Aholou retrouve le Racing Club sous forme d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat. Bon retour à la maison Jean-Eudes ». Le concerné est également heureux de poursuivre sa carrière sous le maillot alsacien. « Strasbourg est le club qui m’a tout donné. Je suis très content de continuer ici et de retrouver les supporters dans une Meinau pleine. C’est un honneur de revenir », a déclaré le joueur de 27 ans.

Le milieu défensif ivoirien était en difficulté à l'ASM

Pour mémoire, Jean-Eudes Aholou a joué seulement 23 matches, toutes compétitions confondues, avec l’AS Monaco entre 2018 et 2021. Il en a disputé 17 matchs avec l’AS Saint-Étienne lors de son prêt. La saison dernière, il a fait 27 apparitions en Ligue 1 avec le RC Strasbourg et a été titulaire 26 fois. À noter que le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) est toujours lié à l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2023. Selon Transfermarkt, sa cote de popularité est évaluée à 4 M€ alors qu'il a été acheté à 14 M€ au Racing.