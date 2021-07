OM Mercato : 5 M€, Longoria conclu un accord avec Boca Juniors

Publié par Timothée Jean le 17 juillet 2021 à 00:28

Président de l’ OM, Pablo Longoria poursuit son mercato ambitieux. Après avoir enregistré l’arrivée de huit nouvelles recrues, le président marseillais est désormais proche d’accueillir un nouvel attaquant en provenance du Boca Juniors.

OM Mercato : Longoria proche de piocher au Boca Juniors

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a pour objectif cet été d’offrir à son entraineur Jorge Sampaoli une équipe très compétitive pour la saison à venir. Pour cela, le président de l' OM a sorti les grands moyens et se montre très actif sur le marché des transferts. Sous sa houlette, le club olympien a déjà bouclé huit renforts (Gerson, De la Fuente, Guendouzi, Luan Peres, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Balerdi, William Saliba) et ce n’est pas terminé. D’autres renforts sont encore attendus à l’OM. Et le prochain à poser ses valises à Olympique de Marseille pourrait être un joueur du Boca Juniors, à savoir Cristian Pavon.

Il y a quelques jours, la presse argentine expliquait que l' OM avait formulé une offre de prêt d’un an à Boca Juniors avec une option d’achat de 5 M€ pour recruter le joueur de 25 ans, sans succès. Sauf que les négociations entre les deux écuries ne sont pas arrêtées pour autant. Germán García Grova, journaliste pour TyC Sports, révèle en effet que l’ OM serait finalement parvenu à boucler un accord avec le Boca Juniors pour se faire prêter l'ailier argentin, même s'il reste encore du travail. L’Olympique de Marseille devra désormais convaincre le joueur de rallier la Ligue 1 cet été.

Un échange Pavon contre Benedetto ?

Cristian Pavon pourrait donc retrouver à Marseille son ancien entraineur Jorge Sampaoli. Le technicien marseillais le connait bien pour l'avoir eu sous ses ordres quand il était le sélectionneur de l’Albiceleste (2017-2018). De son côté, Marca confirme un intérêt de l’ OM pour Cristian Pavon expliquant que la direction marseillaise envisagerait d’inclure Dario Benedetto dans la transaction. L’attaquant argentin est adulé au Boca Juniors et son départ permettrait à Marseille de faire de la place pour son remplaçant.

Sauf que Dario Benedetto n’a pas l’intention de retourner dans son ancien club. Il a récemment affiché son souhait de rester à Marseille après son doublé face au Servette (3-1). Cette décision de Dario Benedetto risque donc de compromettre l’opération Cristian Pavon.