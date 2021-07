ASSE Mercato : Officiel, un indésirable retourne en Liga

Publié par Ange A. le 17 juillet 2021 à 02:05

De retour d’un prêt en Liga, Sergi Palencia ne défendra pas les couleurs de l’AS Saint-Étienne cette saison. L’ ASSE a officialisé le nouveau départ en prêt de son arrière droit à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat.

Clap de fin pour Sergi Palencia à l’ ASSE

Premier mouvement annoncé à l’AS Saint-Étienne cet été. Engagé dans une opération dégraissage, l’ ASSE a officialisé un départ vendredi soir. Dans un communiqué, le club ligérien a annoncé le départ en prêt de Sergi Palencia. Le latéral droit est prêté avec option d’achat à Leganès. Il s’agit d’un retour dans la bourgade de Madrid pour l’arrière droit de 25 ans. Le défenseur catalan était déjà prêté à Leganès la saison dernière. Au cours de sa première pige, il a disputé 39 matchs, dont 34 en tant que titulaire. Satisfait des prestations du joueur de Sainté, le pensionnaire de Liga Adelante (D2 Espagnole) a décidé de le récupérer cet été. De retour en Espagne, il devrait donc s’agir d’un aller sans retour pour Palencia. Surtout qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat chez les Verts.

D’autres départs attendus après Palencia

Recruté en provenance du FC Barcelone en 2019, Sergi Palencia a eu de la peine à se frayer une place à l’AS Saint-Étienne. Depuis son transfert à Sainté contre 2 millions d’euros, l’arrière droit ibère n’a disputé que 9 rencontres des Verts. En quête d’un meilleur temps de jeu, ce prêt signe la fin de son aventure dans le Forez. Comme le latéral, d’autres éléments sont appelés à quitter l’Etrat cet été. Claude Puel souhaite alléger la taille de son effectif et réduire la masse salariale des Verts. Dans ce sens, le coach stéphanois entend se séparer de plusieurs indésirables durant le mercato estival. Des cadres en fin de contrat, dont le capitaine Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet et Romain Hamouma, n’ont pas été prolongés. Quelques ventes ne sont pas également à exclure pour renflouer les caisses du club dans l’attente d’un nouveau propriétaire.