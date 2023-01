FC Lorient Mercato : Le départ d'un attaquant se profile au FCL

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 10:24

Alors que le FC Lorient est extrêmement sollicité depuis le début du mercato hivernal, un attaquant du FCL est proche de quitter le club.

Depuis plusieurs jours, les dirigeants du FC Lorient reçoivent de nombreuses demandes concernant certains joueurs. Si Enzo Le Fée a affirmé qu'il finirait la saison avec les Merlus, certains gros clubs européens comme le Borussia Dortmund sont déjà sur le qui-vive en vue d'un transfert l'été prochain. Mais le jeune milieu offensif du FC Lorient n'est pas le seul à être convoité en cette période de mercato hivernal, puisque Terem Moffi fait l'objet d'approches insistantes ces derniers jours, et le club anglais de West Ham semble tout proche de le faire venir en Premier League.

Dango Ouattara, auteur d'un étincelant début de saison, pourrait lui aussi quitter le FC Lorient dans les prochains jours, également sur les tablettes de plusieurs clubs du championnat anglais. Mais d'après les dernières tendances, un autre attaquant du FCL, très peu utilisé par Régis Le Bris, serait tout proche de filer en Espagne.

FC Lorient Mercato : Adrian Grbic se rapproche de Leganés

Recruté par le FC Lorient à l'été 2020 pour une somme de 10 millions d'euros, Adrian Grbic n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui lorsqu'il évoluait à Clermont. Lors de sa première saison en Ligue 1 avec le FCL, l'attaquant autrichien ne marque que 4 buts en 35 matches avec le FC Lorient toutes compétitions confondues. Derrière, Adrian Grbic va petit à petit être mis à l'écart, et ne jouera quasiment plus avec les Merlus.

Cette saison, il n'est apparu qu'à trois reprises, avec un but inscrit il y a deux semaines lors de la victoire en Coupe de France. Néanmoins, un départ semblait inévitable, et si l'on en croit les informations de Foot Mercato, le club de Leganés, qui évolue en deuxième division espagnole, serait sur le coup. En effet, le média précise qu'un prêt jusqu'à la fin de la saison serait à l'étude pour le joueur autrichien, qui pourrait retrouver du temps de jeu et de la confiance. Pour le moment, aucune discussion n'a eu lieu entre les deux parties, mais les choses devraient s'accélérer dans les prochaines heures.