LOSC Mercato : Fonte prolongé, un autre renfort annoncé

Publié par Ange A. le 17 juillet 2021 à 11:31

José Fonte sera encore au Lille OSC la saison prochaine. La prolongation du contrat du défenseur portugais bouclée, le LOSC entend recruter un autre renfort défensif en Bundesliga.

Une nouvelle recrue en défense attendue au LOSC

Les doutes autour de l’avenir de José Fonte sont enfin levés. En fin de contrat, le défenseur central de 37 ans a rempilé pour une saison avec le LOSC. Chose inimaginable il y a quelques semaines encore, tant les positions du joueur et du club semblaient éloigner. Ce dossier réglé, le champion de France entend boucler une autre signature toujours en défense. Comme le révèle Sport1, le club nordiste pourrait piocher en Bundesliga cet été. Le média allemand révèle un intérêt de Lille pour Marvin Friedrich. Âgé de 25 ans, le défenseur central évolue à l’Union Berlin, surprenant 7e du championnat au terme du dernier exercice. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club berlinois.

Friedrich, un joli coup à 7 M€ pour Lille ?

Comme le révèle la source locale, l’Union Berlin est disposé à libérer Marvin Friedrich cet été. Le club allemand réclamerait 7 millions d’euros pour céder son défenseur central. Celui-ci est pourtant un indispensable à Berlin. La saison dernière, il a disputé tous les 36 matchs de son club en tant que titulaire. Il a également inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives au cours de la campagne 2020/2021. Dans ce dossier, le Lille OSC devra tout même se méfier d’autres écuries allemandes. Des intérêts du Borussia Mönchengladbach et du Bayer Leverkusen ont également été révélés. Chose qui pourrait faire monter les enchères pour le natif de Kassel.