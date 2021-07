OL Mercato : Juninho piste un autre défenseur brésilien

Publié par ALEXIS le 17 juillet 2021 à 15:45

Après Henrique, un autre défenseur brésilien pourrait rejoindre ses compatriotes à l’ OL pendant ce mercato estival. Juninho serait sur les traces du capitaine de Goiás EC, club de deuxième division brésilienne.

OL : David Duarte pour remplacer Andersen ?

L’ OL a recruté Damien da Silva librement pour pallier le départ de Djamel Benlamri (31 ans). Cependant, le club rhodanien a remis Joachim Andersen (25 ans) sur le marché des transferts après son prêt à Fulham FC la saison dernière. Pour anticiper le départ du Danois, Juninho prospecte un peu partout. Il aurait repéré un défenseur axial au Brésil, son terrain de chasse privilégié. D'après les informations du média UOL, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est intéressé par le profil de David Duarte. Ce dernier est un crack de Goiás Esporte Clube. Capitaine cette saison, il est bien parti avec ses coéquipiers pour la montée dans l’élite brésilienne. Les Verdão sont actuellement 4es du championnat de D2 et en course parmi les potentiels promus. Pour rappel, l' OL a recruté Henrique (arrière latéral gauche) en provenance de Vasco de Gama (Brésil) cet été.

Une opportunité pour Juninho ?

David Duarte (26 ans et 1,96 m) est en fin de contrat le 31 décembre 2021. Il peut donc donner son accord au club de son choix en ce moment, en attendant la fin de son bail. Et Juninho met cette période à profit pour lui proposer un bon contrat et une revalorisation salariale, comparativement à ce qu’il perçoit au Brésil. L'idée étant de convaincre son compatriote de rejoindre l’ OL, sans payer d'indemnité de transfert. Lors de la saison en cours David Duarte a disputé 14 matchs, dont 10 en Serie B pour l’instant. Notons que le défenseur visé par Lyon compte 39 matchs en première division. En effet, c’est seulement la saison dernière que son équipe a été reléguée en division inférieure.