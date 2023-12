Annoncé de retour à l'Olympique Lyonnais, Juninho devrait avoir un rôle très important au sein du club mais aussi de Botafogo, autre club de John Textor.

Mercato OL : Juninho est sur le point d'accepter son rôle de conseiller à Lyon

John Textor est de plus en plus actif. Alors que l'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1 après 13 journées, son président s'active pour réorganiser le board rhodanien. Après le départ de Santiago Cucci et Fabio Grosso, puis l'arrivée de David Friio (directeur sportif) et Laurent Prud'homme (directeur général), un nouveau transfert devrait être acté. Comme annoncé plus tôt par L'Équipe, Juninho va faire son retour au sein du club rhodanien.

Ce dimanche, le groupe multimédia brésilien Globo apporte plus d'informations à ce sujet. Et selon un de ses articles, le Brésilien est désormais sur le point d'accepter le projet de John Textor. Celui-ci compte en faire son nouveau conseiller, que ce soit pour l'OL ou pour la société Eagle Football qu'il dirige. Il s'agit donc d'un rôle moins visible que celui de directeur sportif, qu'il avait occupé à Lyon entre 2019 et 2022. Mais d'après L'Équipe, l'ancien milieu de terrain pourrait venir une semaine par mois à l'OL. C'est au terme d'une réunion que Textor et Juninho se sont mis d'accord, précise Globo qui a interrogé le président lyonnais.

Une autre mission pour Juninho à Botafogo

Mais ce n'est pas tout. Alors que son arrivée à Lyon n'est toujours pas officielle, Juninho pourrait avoir une nouvelle mission, cette fois à Botafogo. Toujours d'après la source brésilienne, l'ancien footballeur de 48 ans « sera la pièce maîtresse du projet du nouveau centre de formation » du club. L'idée est « une collaboration multiclub, avec de grands et beaux espaces, où les jeunes ne sont pas seulement formés au football, mais aussi éduqués à l'école ».

Son rôle n'est pas vraiment développé pour le moment, mais il s'agirait d'une énorme responsabilité. En tout cas, John Textor a hâte de travailler avec lui. L'homme d'affaires américain estime « recevoir d'excellents conseils de sa part », que ce soit pour le projet ou la gestion de l'Olympique Lyonnais. De quoi tenir davantage en haleine les supporters lyonnais, en attente d'un éventuel retour.