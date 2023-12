John Textor à confirmé l’entrée de Juninho dans le groupe Eagle Football. Le président dirigeant américain compte bien lui confier des responsabilités à Botafogo au Brésil, ainsi qu'à l’OL.

Mercato OL : John Textor confirme l'entrée de Juninho à Eagle Football

Juninho va bel et bien faire son retour au sein de l’organigramme du groupe OL, plus précisément à Eagle Football. D’après le premier responsable de cette structure, il a convaincu l’ancienne gloire de Lyon de le rejoindre dans son projet. Ce dernier sera son conseiller pour le compte de l’Olympique Lyonnais, dont il a été le directeur sportif entre juin 2019 et décembre 2021.

Le Brésilien va rester dans son pays natal où il sera chargé de superviser le projet de développement de la formation à Botafogo, autre club de John Textor et de l’écurie Eagle Football. Il pourra également intervenir à l’OL, mais sans être présent en permanence à Lyon. « Les connaissances du jeu de Juninho en tant que joueur et en tant que directeur sportif, développe la connaissance de l’académie de l’OL, l'une des meilleures au monde », a indiqué l’homme d’affaires américain, sut Globo, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

John Textor assure que Juninho est très excité par le projet qu'il lui a confié

Alors que David Friio a été nommé directeur sportif à Lyon, la semaine dernière, le président du club rhodanien compte sur l’expérience et l’oeil avisé de son nouveau conseiller pour sortie l’équipe lyonnaise de la zone rouge de la Ligue 1. John Textor a fait savoir ensuite qu’il « a senti que Juninho était très excité » par le projet qu’il veut lui confier. « Il me donne d'excellents conseils et il est clair qu'il fera tout pour aider Lyon », a rassuré le dirigeant de 58 ans.

La nomination de l’emblématique joueur des Gones n’est pas encore officielle, mais il est déjà à la tâche à Botafogo et parle déjà à l’oreille du propriétaire du club basé à Rio de Janeiro. « C’est un moment crucial pour ce qui se passe à Lyon et aussi pour Juninho, qui est un homme fabuleux pour ce poste », a souligné John Textor dans sur la chaîne brésilienne.