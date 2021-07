OM Mercato : Une recrue espagnole s'annonce à Marseille

Publié par Ange A. le 19 juillet 2021 à 03:30

L’Olympique de Marseille disposera d’un nouveau portier la saison prochaine. Future recrue de l’ OM, un gardien de but espagnol a fait ses adieux aux supporters de la Roma, son ancien club, et annoncé sa venue à Marseille.

Un nouveau gardien attendu à l’ OM

Comme annoncé par Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille vit un mercato estival des plus agités. L’ OM compte déjà huit recrues officielles. Dimanche, Pau Lopez a confirmé son départ à Marseille. Dans une vidéo accompagnée d’un message sur les réseaux sociaux, le portier espagnol a fait ses adieux à la Roma. « Chers Romanistas, comme vous le savez, je serai prêté à l’ OM la saison prochaine. J’ ai passé deux saisons intenses dans ce magnifique club, où j’ai pu défendre le but de la Roma : ce fut un honneur et un plaisir. J’aimerais vous remercier pour l’amour et le soutien que j’ai reçus de mes coéquipiers, du club et des supporters. Maintenant, je comprends pourquoi ce club est si spécial. Merci beaucoup et bonne chance pour la nouvelle saison qui commence », a-t-il écrit.

Un deal à 12 M€ pour Marseille

En recrutant Pau Lopez, le coach de l’Olympique de MarseilleJorge Sampaoli s’est trouvé un numéro 1 bis capable de rivaliser avec le vétéran (36 ans) Steve Mandanda. Le portier espagnol de 26 ans arrive dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Laquelle est estimée à 12 millions d’euros. Cette option d’achat devient obligatoire si jamais le gardien de but réalise 20 apparitions sous le maillot de l’ OM. La nouvelle recrue marseillaise sera officiellement présentée dans les prochains jours.