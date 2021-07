Stade Brestois Mercato : Un coup à 1 M€ bientôt officialisé

Publié par Ange A. le 19 juillet 2021 à 10:25

En quête d’un nouveau latéral cet été, le Stade Brestois est sur le point de boucler une signature en Belgique. Aux dernières nouvelles, le SB29 est parvenu à trouver un accord pour le transfert d’un international finlandais.

Accord trouvé pour le transfert d’un latéral au Stade Brestois

Nouvel entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian est sur le point d’accueillir un nouveau renfort estival. Le coach de Brest a déjà enregistré les arrivées de deux recrues. Lilian Brassier et Grégoire Coudert ont respectivement rejoint le SB29 en provenance du Stade Rennais et d'Amiens SC. Cette fois, c’est de l’étranger que va arriver la prochaine signature du club finistérien. Le Télégramme annonce en effet que Brest a trouvé un accord avec Genk pour le transfert de Jere Uronen. Un montant avoisinant le million d’euros est évoqué pour cette opération. Un contrat de trois ans est également avancé pour le latéral gauche finlandais. Celui-ci posera ses valises dans le Finistère en début de semaine, « lundi ou mardi ».

Uronen, le successeur de Perraud à Brest

Cette révélation tombe quelques heures après celle d’Ouest France. Le quotidien régional indiquait récemment que le Stade Brestois avait déjà trouvé un accord avec Jere Uronen. Il ne manquait plus qu’au SB29 de s’entendre avec le KRC Genk pour enrôler l’international finlandais (52 sélections et 1 but). Le club belge était disposé à céder son défenseur à qui il ne restait plus qu’une seule année de contrat. À Brest, l’arrière gauche de 27 ans va prendre la place de Romain Perraud. Ce dernier s’est engagé pour 4 ans avec Southampton. Les Saints ont déboursé 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’arrière gauche de 23 ans.