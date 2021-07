Stade Brestois : Accord trouvé pour le successeur de Perraud

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 00:19

Le Stade Brestois se cherche un nouvel arrière gauche suite au départ de Romain Perraud en Angleterre. Le SB29 toucherait au but avec un international finlandais évoluant en Belgique.

Comme attendu, Romain Perraud va poursuivre sa carrière en Premier League. Le latéral gauche s’est engagé pour 4 ans avec Southampton. Les Saints ont déboursé 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’arrière gauche de 23 ans. Désormais, la direction de Brest cherche à compenser ce départ en recrutant un nouveau latéral à ce poste. Le nom du Norvégien Birger Meling avait un temps été associé au club finistérien. Mais celui-ci a fini par abandonner cette piste au vu de la concurrence pour le défenseur de Nîmes. Depuis, le SB29 explore la piste menant à Jere Uronen. Comme l’indique Ouest France, Brest est proche d’enrôler l’arrière gauche de 27 ans.

Un accord évoqué avec Uronen

Le latéral gauche évolue avec le KRC Genk en Belgique. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le pensionnaire de Jupiler Pro League, club qu’il a rejoint en janvier 2016. À un an de l’échéance de son contrat, l’international finlandais (52 sélections/ 1 but) pourrait quitter Genk. Un transfert vers le SB29 est d’autant plus possible qu’un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur comme l’assure le journal régional. La même source révèle qu’il ne reste qu’à Brest de trouver un accord avec le club belge. Selon le média local, le SB29 a déjà formulé une première offre à hauteur d’un million d’euros. Reste à savoir si cette proposition va convaincre Genk de céder son latéral. Lequel est coté à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt.