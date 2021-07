OM Mercato : C’est décidé, Caleta-Car tient un bon de sortie

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2021 à 18:45

Après Lucas Perrin parti au RC Strabourg, l’ OM pourrait perdre un autre défenseur cet été. Duje Caleta-Car se rapproche de plus en plus de la porte de sortie.

OM Mercato : Duje Caleta-Car poussé vers la sortie

L’Olympique de Marseille se montre hyperactif sur le marché des transferts. Le club olympien a déjà bouclé l’arrivée de huit nouveaux renforts et ce n’est pas encore terminé. De nouvelles recrues sont attendues à Marseille dans les prochains jours. Pourtant, la rubrique des départs est encore assez maigre à l’ OM. Le club phocéen doit désormais dégraisser son effectif pour faire de la place aux nouveaux arrivants, mais aussi pour des questions de masse salariale.

Et parmi les joueurs susceptibles d’aller voir ailleurs, figure le nom de Duje Caleta-Car. Conscient que la concurrence défensive est désormais colossale à l’Olympique de Marseille avec les arrivées de Luan Péres et William Saliba, l’international croate n’est pas certain de rester. Proche de rejoindre la Premier League lors du dernier mercato hivernal, il pourrait voir son souhait se réaliser cet été.

Selon les informations de L’Équipe, la direction de l’ OM aurait octroyé un bon de sortie à Duje Caleta-Car. Le club olympien serait prêt à laisser son défenseur central de 24 ans lors de ce mercato, d’autant plus que l’entraîneur Jorge Sampaoli compterait davantage sur le trio Balerdi-Péres-Saliba pour la saison prochaine. Cette décision de la direction phocéenne devrait faire les affaires de ses courtisans.

West Ham s’active pour Duje Caleta-Car

D’après The Athletic, West Ham insiste toujours pour attirer Duje Caleta-Car en Premier League la saison prochaine. Selon la source, les Hammers seraient prêts à formuler une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur marseillais. Reste à savoir si cette prochaine offre sera suffisante pour boucler sa situation. Arrivé à l’OM en provenance du RB Leipzig, le défenseur croate a été acheté 19 millions d’euros. Il a disputé au total 76 matchs de Ligue 1 avec le club marseillais.