Equipe de France : Gignac, très confiant pour les Jeux Olympiques

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 16:30

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe aujourd’hui, l'ex-marseillais André-Pierre Gignac, d’ordinaire très peu médiatique en France, s'est livré sur les Jeux Olympiques en faisant part de ses ambitions avec les Bleus, tout en donnant un regard admiratif sur la jeune génération dans l’équipe composée par Sylvain Ripoll. La star des Tigres au Mexique, tête d’affiche avec Florian Thauvin et Téji Savanier, de la liste de l’équipe de France Olympique, retourne en sélection après 5 ans, et la terrible finale perdue contre le Portugal lors de l'Euro 2016.

Gignac : « Je suis heureux d’être avec ces mecs »

L’attaquant français a fait part de son extrême satisfaction de retrouver le chemin de la sélection, après 5 années de retraites internationales. Le joueur qui fêtera ses 36 ans cette année, est revenu sur la liste olympique, montrant sa grande confiance en l’esprit d’équipe créé par l’entraîneur Sylvain Ripoll. « Ce qui est important, c’est ce qu’on créer entre nous. Je ne l’échangerais surtout pas contre des joueurs de renom, car je suis heureux d’être avec ces mecs. »

L’ex-toulousain s’est montré très élogieux envers la jeune génération, et a tenu à faire valoir certains joueurs, absents de la première liste de Sylvain Ripoll, notamment le caennais Alexis Beka Beka. « On a un milieu qui joue en L2, et à l’entraînement, je me dis qu’il a une maturité d'un mec de 26 ans. C’est très fort. »

André Pierre-Gignac a aussi voulu rappeler son rôle de mentor dans une équipe très talentueuse. « J’ai envie de durer encore quelques années, et ça passe par le travail. Là, ma motivation est d’amener cette équipe au niveau de l’expérience. Mais au niveau de la qualité je n’avais pas vu ça depuis longtemps. » Pour rappel, Sylvain Ripoll avait dû proposer une nouvelle liste, après que de nombreux clubs de Ligue 1 aient refusé de lâcher leurs jeunes joueurs, ce qui avait créé de la discorde au sein de la fédération. « La polémique sur la liste reste derrière nous, on fait avec ce qu’on a et on a quelque chose de bien. »