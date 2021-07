Equipe de France : Les Bleus s'écroulent face au Mexique !

Publié par Timothy le 22 juillet 2021 à 13:11

L'Equipe de France inaugurait ses Jeux Olympiques contre le Mexique, ce jeudi à 10 h. Les Bleus, emmenés par les tauliers André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, ont souffert et sortent vaincus de leur premier match sur un score sans appel, 4-1.

L'Equipe de France dominée par les Mexicains

25 ans après Atlanta, l'Equipe de France de football retrouve les Jeux Olympiques. Dans le Groupe A avec le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique, elle jouait, ce jeudi, son premier match face au Mexique. Attendus au tournant, les Bleus ont subi tout au long de la partie, sortant logiquement vaincus 4-1 contre des Mexicains plus opportunistes. Lors de la première mi-temps, les deux équipes se séparent sur un score nul (0-0). Des occasions, elles en ont eu, mais la plupart du temps, les derniers gestes ont manqué de précision.

Dès le retour du vestiaire, les Mexicains imposent un rythme plus soutenu, ce qui aboutit logiquement à un premier but. Diego Lainez se joue de Caci et centre pour Alexis Vega, qui place parfaitement sa tête. Paul Bernardoni est battu. Sept minutes plus tard, Cordova est lancé en profondeur et frappe en une touche du pied gauche pour inscrire le second but mexicain. Les Bleus sont dominés. Gignac et Thauvin sont aux abonnés absents dans cette seconde période, tandis que l'équipe mexicaine prend ses aises et domine la possession du ballon.

Les Bleus tentent de se relancer mais...

À la 67e minute, Kolo Muani, lancé en profondeur, est fauché par Montes dans la surface de réparation. Penalty sifflé pour les Bleus, qui peuvent réduire l'écart. Le capitaine Gignac l'inscrit au fond des filets et remet les Bleus dans le bon sens. Mais à la 80e minute, Antuna récupère le ballon sur le côté droit, rentre à l'intérieur de la surface, se défait de Caci et frappe du gauche. Son tir rentre dans les cages de Bernardoni après avoir heurté son poteau. 3-1 en faveur du Mexique, les hommes de Sylvain Ripoll subissent leur match.

Dans le temps additionnel, le Mexique afflige une nouvelle fessée aux Bleus. Sur son premier ballon, Melvin Bard rate complètement sa passe en retrait, qui termine dans les pieds d'Eduardo Aguirre. Le Mexicain, entré en jeu deux minutes avant, trompe Bernardoni. L'entrée en matière est compliquée pour l'Equipe de France, qui devra se remobiliser face à l'Afrique du Sud, dimanche à 10 h. En attendant le deuxième match du groupe A, entre le Japon et l'Afrique du Sud, le Mexique prend la tête du classement avec 3 points.