Equipe de France : JO, la liste des Bleus actualisée est tombée !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 17:11

L’équipe de France vient de publier sa liste définitive des joueurs qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo, du 21 juillet au 7 août prochain. Cette liste fait suite au refus de nombreux clubs, notamment de Ligue 1, de laisser partir leurs jeunes joueurs en équipe de France pour les JO. La liste a donc dû être modifiée par Sylvain Ripoll, le sélectionneur olympique. Cette liste comporte 11 nouveaux joueurs. Pour rappel, l’ensemble de la liste doit être composée de footballeurs de moins de 23 ans et trois joueurs plus âgés. Cette année, il s’agit des ex-marseillais Florian Thauvin et André-Pierre Gignac et le montpellierain Téji Savanier.

La nouvelle liste des Bleus :

Gardiens de buts :

BAJIC Stefan (ASSE), BERNARDONI Paul (Angers SCO), BERTAUD Dimitry (Montpellier HSC)

Défenseurs :

BARD Melvin (OL), CACI Anthony (RCSA), DOUKOURE Ismaël (Valencienne FC), KALULU Pierre (AC Milan), MICHELIN Clément (RC Lens), PEMBELE Thimotée (PSG), SAGNAN Modibo (Real Sociedad)

Milieux de terrain :

BEKA BEKA Alexis (SM Caen), GELIN Jérémy (Stade Rennais), LE FEE Enzo (FC Lorient), SAVANIER Téji (Montpellier HSC), THAUVIN Florian (Tigres UANL), TOUSART Lucas (Herta Berlin)

Attaquants :

GIGNAC André-Pierre (Tigres UANL), KOLO MUANI Randal (FC Nantes), LIHADJI Isaac (LOSC), MBUKU Nathanaël (Reims), NORDIN Arnaud (ASSE)

Les joueurs qui n'iront pas aux Jeux Olympiques :

Parmi les joueurs retenus par leur club, on trouve notamment le milieu de terrain Eduardo Camavinga, que le Stade Rennais a voulu conserver cet été. Le très prometteur milieu de 18 ans avait déjà joué avec l’équipe de France A et avait même inscrit un but. Absent aussi de la liste, Benoît Badiashile a été retenu par l' AS Monaco, lui qui sort d’une saison complète avec l’ASM (35 matchs cette saison) sera remplacé par le défenseur central de la Real Sociedad Modibo Sagnan. On note aussi l’absence de la pépite de Nice Amine Gouiri ou encore William Saliba d’Arsenal. En tout, ce sont 11 joueurs qui n'ont pas pu aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques.

Gignac et Thauvin font leurs retours en équipe de France

Les deux anciens marseillais retourneront en équipe de France pour aider la jeunesse tricolore à remporter les Jeux Olympiques. Si Thauvin était présent lors de la Coupe du Monde 2018, Gignac lui n’était pas retourné en sélection depuis sa terrible désillusion en finale de l’Euro 2016, où l’attaquant avait touché le montant gauche de Rui Patricio. Les deux joueurs des Tigres seront accompagnés de Téji Savanier, qui honorera lui sa première expérience en bleu.