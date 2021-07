OGC Nice Mercato : Stanley Nsoki en approche au FC Bruges

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 18:30

Stanley Nsoki (22 ans) ne fera pas de vieux os à l’ OGC Nice. Son transfert imminent au FC Bruges est annoncé par RMC Sport, ce mercredi.

L' OGC Nice : Stanley Nsoki annoncé au FC Bruges pour 4 ans

Stanley Nsoki va filer au FC Bruges en Belgique après deux saisons (2019-2021) sous le maillot de l’ OGC Nice. D’après les informations de Loïc Tanzi de RMC Sport, son transfert au sein du club belge est quasi acté. « L’OGCN et Bruges ont trouvé un accord, ce matin, pour le transfert de Stanley N’Soki », a appris le journaliste, ce mercredi. Ce dernier se montre même très précis sur les détails du transfert du défenseur formé au PSG. D’après la source, l’ OGC Nice va céder Stanley Nsoki au Club Bruges pour un montant « estimé à 6,5 millions d’euros » et ce dernier « va signer un contrat de 4 saisons » avec les Gazelles dans les prochaines heures. À noter que l'international espoir tricolore (une sélection) est lié aux Aiglons jusqu'en juin 2023 et sa cote sur le marché des transferts est estimée à 5 M€.

12,5 M€ investis par le Gym pour le défenseur formé au PSG

Stanley Nsoki a été formé au Paris Saint-Germain (2014-2017) et a été lancé par le club de la capitale en Ligue 1 en 2017-2018. Toutefois, le jeune défenseur avait été transféré au Gym faute de temps de jeu avec les Rouges et Bleus et leurs stars. Le club azuréen avait décaissé 12,5 M€ pour recruter la pépite. Il avait disputé 16 matchs avec l’équipe professionnelle du PSG, dont 12 en championnat avant son départ à Nice. Avec l' OGC Nice, Stanley Nsoki a pris part à 44 matchs, toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives délivrées, en deux saisons.