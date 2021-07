OL : Grosse inquiétude sur le mercato de l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2021 à 16:21

L’ OL n’a recruté que les défenseurs Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres pour l'instant. Un mercato jugé pauvre et inquiétant pour l’équipe du nouvel entraîneur Peter Bosz.

OL : Latour « inquiet » sur le mercato de l'Olympique Lyonnais

La mise au point de Jean-Michel Aulas sur le mercato de l’ OL, puis l’assurance donnée par Peter Bosz sur le niveau de son équipe ne changent rien à l’analyse de Bertrand Latour. Selon ce dernier, il y a des inquiétudes à avoir pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a recruté que deux défenseurs libres, alors qu’il a perdu son meilleur buteur Memphis Depay. « Je suis plutôt inquiet parce qu’ils n’ont pris que deux joueurs libres », a confié le consultant de la chaîne L’Équipe.

« Il manque de l’argent, il manque des joueurs et ceux qui ont une belle valeur marchande, il n’y en a pas 150. Il n’y a pas de Ligue des champions. Tout n’est pas au beau fixe », a-t-il commenté. « L’effectif reste bon, mais il y a quelques motifs d’inquiétude », a insisté le chroniqueur sportif. Pour rappel, l’ OL a laissé filer Memphis Depay, son capitaine et buteur de la saison dernière, et ne l’a pas remplacé. Selon Jean-Michel Aulas, son équipe « n’a pas de besoin spécifique à cet instant ». Le président des Gones a également précisé que le club rhodanien « n’attend pas de vendre pour recruter », contrairement à ce que le quotidien sportif avait laissé croire.

De nombreux retours dans l'équipe de Peter Bosz

Pour revenir au mercato estival 2021 de Lyon, Melvin Bard a été transféré à l'OGC Nice et Djamel Benlamri a été libéré à l'issue de son contrat, en plus de Depay. En revanche, Peter Bosz a accueilli de nombreux joueurs de retour de prêt : Jean Lucas (Stade Brestois), Moussa Dembélé (Atlético de Madrid), Jeff Reine-Adélaïde (OGC Nice), Joachim Andersen (Fulham FC), Pape Cheikh Diop (Dijon FCO) et Youssouf Koné (Hatayspor, Turquie).