PSG Mercato : Après Ramos, Paris vise un autre calibre en défense

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 12:51

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le PSG a réussi à signer Sergio Ramos pour les deux prochaines saisons. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter là et vise désormais une autre pointure pour le même poste.

Le PSG discute toujours avec Kalidou Koulibaly

Après avoir officialisé l’arrivée de Sergio Ramos il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain envisage à nouveau de s’offrir les services d’un défenseur central. Et d’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo veulent Kalidou Koulibaly. Véritable taulier au SSC Naples, l’international sénégalais est une cible de longue date du PSG et Leonardo discute déjà avec son entourage. Le site sportif précise même que l’un de ses représentants était à Paris cette semaine pour discuter avec le directeur sportif des Rouges et Bleus.

Toutefois, si le compatriote d’Idriss Gama Gueye venait à débarquer au Camp des Loges cet été, Mauricio Pochettino serait obligé de montrer la porte de sortie à certains éléments de son effectif comme Abdou Diallo ou Thilo Kehrer. Surtout que le Napoli ne se montre plus aussi gourmand pour Kalidou Koulibaly.

Le Napoli prêt à laisser partir Kalidou Koulibaly cet été ?

Recruté en 2014 en provenance de Genk pour 7,75 millions d’euros, Kalidou Koulibaly est lié au club napolitain jusqu’en juin 2023. Régulièrement placé dans le viseur du Qatar ces dernières années, le joueur de 30 ans pourrait finalement débarquer dans la capitale française lors de ce mercato estival. Le média spécialisé explique en effet que si Aurelio de Laurentiis réclamait l’an dernier 80 millions d’euros pour Kalidou Koulibaly, le président des Azzurri serait désormais disposé à le laisser partir pour environ 40 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le PSG lancera une offensive pour Koulibaly cet été.