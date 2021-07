PSG Mercato : Une confirmation tombe pour Pogba et Man United

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 09:01

Sous contrat jusqu’en 2022, Paul Pogba n’a pas prolongé avec Manchester United et il est annoncé au PSG. Pour le journaliste Étienne Moatti, c’est loin d’être qu’une grosse rumeur mercato.

Paul Pogba veut partir et aller au PSG

Après avoir enregistré la signature de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain veut encore se renforcer au milieu de terrain. Leonardo, le directeur sportif parisien, a jeté son dévolu sur Paul Pogba. Libre dans un an, l’international français ne veut pas renouveler son engagement et le club de la capitale veut en profiter pour le recruter cet été. Selon le Daily Mail, Leonardo et l’agent de Pogba, Mino Raiola, se sont d’ores et déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat au niveau de la durée et du futur salaire du champion du monde 2018. Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, Étienne Moatti confirme les envies de départ de l’ancien milieu de la Juventus Turin et assure que les Red Devils sont prêts à le laisser partir.

« Pogba, il a fait un Euro exceptionnel. Et il y a une opportunité aussi exceptionnelle de faire Pogba cet été. Manchester United est prêt à le lâcher. Il n’est plus le symbole de leur projet. Pogba veut partir et aller au PSG. Il y a une vraie opportunité de marché. L’indemnité de transfert ne sera pas si élevée que ça », a déclaré le journaliste sportif. Poursuivant, le consultant de RMC pousse les dirigeants parisiens à recruter Paul Pogba qui formerait un trio d’enfer avec Marco Verratti et Georginio Wijnaldum.

« C’est économiquement réalisable. Ce n’était pas le cas il y a une saison. C’est un joueur de classe mondiale qui fait des choses que d’autres au milieu de terrain du PSG ne font pas (…) Lors de ce mercato, le PSG est prêt à faire quelques petites folies. Le fair-play financier, ils sont en train de le mettre un peu de côté. Ils montent une énorme équipe. Et un milieu de terrain à trois Verratti-Wijnaldum-Pogba, ça aurait sacrément de la gueule », précise Moatti. Qu’à cela ne tienne. Il faut déjà que le Paris SG trouve un accord avec Manchester United. Et ce n’est pas encore fait.

Le PSG n’a pas encore contacté Man United pour Pogba

Selon le journal anglais Express, Manchester United doit se rendre à l’évidence dans le dossier Pogba et accepter une offre du PSG pour le laisser filer. Toutefois, le Manchester Evening News assure que le Paris SG n’a pas encore transmis une proposition au club anglais ni entamé une négociation pour un éventuel transfert de la Pioche.

« Manchester United n’a pas reçu de contact de la part du PSG à propos d’un possible transfert du Français. Des rumeurs en France indiquent que Pogba est proche d’un accord avec Paul, mais il n’y a pas encore une approche auprès de United », explique le média britannique. Affaire à suivre donc…