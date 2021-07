PSG Mercato : Kylian Mbappé, Wijnaldum lâche un important aveu

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 05:58

Première recrue estivale du PSG, Georginio Wijnaldum espère jouer aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine. D’ailleurs, l’ancien milieu de terrain de Liverpool a livré un énorme aveu sur l’attaquant français de 22 ans.

Mercato PSG : Le message de Wijnaldum pour Mbappé

Laissé libre par Liverpool et annoncé proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum s’est finalement engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Après cinq années sous le maillot des Reds, l’international néerlandais de 30 ans a paraphé un contrat de trois saisons avec les Rouges et Bleus, soit jusqu’en juin 2024. S’il a tourné dos au FC Barcelone pour répondre à l’appel du vice-champion de France, l’ancien protégé de Jürgen Klopp avoue que c’est en partie pour Kylian Mbappé. Il aimerait donc le voir prendre la décision de rester à Paris la saison prochaine.

« Tout le monde veut que Mbappé reste, à commencer par moi parce qu'il est une des raisons qui m'ont fait venir au PSG, pour jouer avec des joueurs comme lui (...) J'étais déjà très heureux de voir que Neymar avait prolongé », a expliqué Wijnaldum lors d’une interview exclusive accordée à RMC Sport. En attendant la réponse définitive de Mbappé, le nouveau 18 du PSG aimerait également voir débarquer Paul Pogba cet été.

Wijnaldum lance un appel du pied à Paul Pogba

Après six années passées en Premier League à Newcastle (2015-2016) et Liverpool (2016-2021), Georginio Wijnaldum a plusieurs fois été opposé à Paul Pogba. Aujourd’hui au Paris Saint-Germain et alors que les rumeurs d’une possible arrivée du milieu de Manchester United est de plus en plus évoquée à Paris, le compatriote de Memphis Depay souhaite vivement que sa nouvelle direction fasse le nécessaire afin de réaliser ce gros coup.

« Pogba est incroyable, j’ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux ! Si vous demandez à n’importe quel joueur d’une autre équipe s’il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui, car c’est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C’est l’un des meilleurs milieux au monde (...) Pour revenir à votre question, oui, j’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici, car c’est un superbe joueur », a déclaré Wijnaldum au micro de RMC Sport.

Cela tombe puisque selon plusieurs sources concordantes, le champion du monde 2018 a refusé une offre de prolongation et attend désormais que le PSG trouve un accord avec Manchester United pour rejoindre le Camp des Loges.