PSG Mercato : Accord contractuel entre Paul Pogba et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 08:50

Le PSG se rapproche tout doucement de son but dans le dossier Paul Pogba. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale est parvenu à un accord contractuel avec le milieu de terrain de Manchester United.

Paul Pogba séduit par le Mercato du PSG

D’après les informations du site spécialisé Canal Supporters, les discussions entre le clan Paul Pogba et le directeur sportif du Paris Saint-Germain avancent bien. À tel point qu’un accord est proche d’être trouvé entre les deux parties. Si le milieu de terrain de Manchester United considérait le PSG comme une simple option, le recrutement de folie mené par Leonardo a fini par le convaincre sur la solidité du projet parisien. À un an de la fin de son engagement avec les Red Devils, le joueur de 28 ans fait désormais du PSG sa priorité s’il venait à quitter l’Angleterre cet été.

Toujours selon la même source francilienne, au plan salarial, Pogba pourrait devenir le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Neymar et Kylian Mbappé (en cas de prolongation de contrat). Une tendance confirmée par le Daily Mail qui précise que les discussions pour une prolongation avec Manchester United sont toujours en cours, mais le vice-champion de France négocie également de son côté avec le champion du monde 2018. Le journal anglais va plus loin et assure qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé avec le représentant de Pogba, Mino Raiola, sur la durée et le montant du contrat. Le dossier devrait d’ailleurs s’accélérer la semaine prochaine avec le retour du joueur de vacances.

Manchester United prêt à laisser partir Paul Pogba ?

D’après le Daily Mail, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont optimistes quant au transfert de Paul Pogba pour moins de la moitié des 105 millions d’euros que le vice-champion d’Angleterre a déboursé pour le reprendre à la Juventus Turin en 2016. Pour le moment, aucun contact formel n’existe entre les deux clubs, mais le PSG inflige déjà une grosse pression pour s’offrir Pogba contre un chèque de 50 millions d’euros. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Étienne Moatti a révélé que Manchester United est finalement prêt à délivrer un bon de sortie au natif de Lagny-sur-Marne.

« Pogba, il a fait un Euro exceptionnel. Et il y a une opportunité aussi exceptionnelle de faire Pogba cet été. Manchester United est prêt à le lâcher. Il n’est plus le symbole de leur projet. Pogba veut partir et aller au PSG. Il y a une vraie opportunité de marché. L’indemnité de transfert ne sera pas si élevée que ça », a-t-il expliqué. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba pourrait lui aussi rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino la saison prochaine.