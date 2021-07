LOSC Mercato : Vers un sale coup de Galtier contre Lille ?

Publié par Ange A. le 24 juillet 2021 à 13:28

Champion de France la saison dernière avec Lille, Christophe Galtier pourrait piocher au LOSC cet été. Le nouveau coach de l’OGC Nice souhaiterait recruter un attaquant expérimenté.

Un buteur du LOSC pisté par Christophe Galtier

Suite au sacre du Lille OSC en championnat, bon nombre de Lillois sont courtisés sur le marché des transferts. Mike Maignan et Boubakary Soumaré ont déjà quitté le club nordiste cet été. Idem pour Christophe Galtier parti relever un nouveau challenge à l’OGC Nice alors qu’il lui restait encore un an de contrat avec le LOSC. Désormais chez les Aiglons, le technicien de 54 ans voudrait piocher à Lille. Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-TER, le nouvel entraîneur du Gym a besoin d’un joueur expérimenté en attaque. Dans ce sens, il aurait coché le nom de Burak Yilmaz à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat avec les Dogues.

Galtier déjà fixé pour Yilmaz ?

Pour l’insider, Christophe Galtier se dirige vers un rejet dans ce dossier. Le Lille OSC ne compte pas en effet se séparer de son meilleur buteur de la saison écoulée. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant turc a été l’un des grands artisans du titre remporté par le LOSC. De même, le champion de France compte sur son expérimenté buteur âgé de 36 ans pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Comme pour dire que l’entraîneur de Nice devra creuser d’autres pistes en attaque. Les noms du Montpelliérain Gaëtan Laborde (16 buts et 8 passes en championnat) et de Loïc Rémy sont également associés au Gym. S’agissant de Rémy, il pourrait non seulement retrouver son ancien entraîneur à Lille mais surtout signer son retour en Côte d’Azur. Le sociétaire de Rizespor avait quitté les Aiglons en 2010 pour l’Olympique de Marseille. Il ne reste plus qu’un an de contrat à l’avant-centre de 34 ans avec la formation turque.