Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Loïc Rémy n'a pas tari d'éloges Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien du club phocéen.

OM : Loïc Rémy valide Gennaro Gattuso

Loïc Rémy est un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Il a connu Gennaro Gattuso lors de son passage à l'AC Milan, entre 2014 et 2016. C'est donc un homme qui connaît très bien l'Italien dont il ne garde que de bons souvenirs. Dans une interview accordée à La Provence, il a validé le choix de l'ancien international italien comme entraîneur du club phocéen. Loïc Rémy a déclaré que Gattuso a du charisme, de la légitimité et de la cohérence. Il a également souligné que l'ancien entraîneur de Naples a un fort tempérament, qui colle à l'image de l'OM.

L'homme de 37 ans a apprécié le travail de Gennaro Gattuso et son envie de gagner. Il pense d'ailleurs qu'il peut apporter sa fougue et son expérience à l'OM, qui vise à se qualifier pour la Ligue des Champions et à rivaliser avec le PSG. Loïc Rémy n'est pas le seul à valider le choix de Gattuso à l'OM. D'autres personnalités du football, comme Ariedo Braida, Pablo Longoria ou Pierre-Emerick Aubameyang, ont également exprimé leur soutien et leur confiance envers le technicien italien.

Pour rappel, Loïc Rémy est passé par l’Olympique de Marseille, Chelsea ou encore l’OGC Nice. Depuis la fin de sa carrière professionnelle, il est devenu consultant pour France Télévisions. Ceci à l'image de beaucoup d'autres joueurs qui ont mis un terme à leur carrière. Avec l'équipe de France, il a disputé 31 matchs pour 7 buts.