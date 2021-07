PSG Mercato : Real Madrid, Mbappé a déjà prévenu Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 05:18

De retour de vacances, Kylian Mbappé a déjà repris le chemin de l’entraînement avec Mauricio Pochettino et l’équipe du PSG. Alors que son nom est de plus en plus cité du côté du Real Madrid, l’attaquant français aurait fait une importante confidence à son entraîneur.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis

Selon la presse espagnole du jour, Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien Marca, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a rencontré Mauricio Pochettino pour lui confirmer sa décision de ne pas renouveler son engagement avec le Paris SG. Lié jusqu'en juin 2022, le champion du monde 2018 a assuré à son coach que même si son souhait est de rejoindre le Real Madrid cet été, il ne compte pas aller au clash avec sa direction.

Il est prêt à honorer sa dernière année de contrat pour s’en aller ensuite gratuitement l’été prochain. Une tendance confirmée en Italie par Il Corriere dello Sport. Le journal sportif explique que le natif de Bondy a d’ores et déjà prévenu son président Nasser Al-Khelaïfi en lui laissant deux options : le vendre cet été ou le voir partir sans aucune indemnité de transfert à la fin de la saison 2021-2022. Dans tous les cas, le Real Madrid se tient déjà prêt à toutes les éventualités.

Le Real Madrid a prévu une offensive pour Mbappé

Malgré un mercato estival flamboyant avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma et la prolongation de l’entraîneur Mauricio Pochettino, avec qui il s’entend très bien, Mbappé ne compte toujours pas prolonger. Il a d'ailleurs confirmé son envie de départ à son entraîneur vendredi selon la radio Onda Cero. Et la radio espagnole croit savoir que le Real Madrid attend les derniers jours du mercato estival, soit la dernière semaine d’août, pour lancer véritablement son offensive auprès du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé.