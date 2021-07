Atletico mercato : Officiel Fernando Torres fait son retour !

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 01:45

L’Atletico Madrid a présenté aujourd’hui l’effectif du centre de formation, staff et joueurs réunis, où apparaissent d’illustres noms du football espagnol. Celui qui sort indéniablement du lot, est celui de l’ex-attaquant des colchoneros, Fernando Torres, qui signe un retour à Madrid, cet fois en tant qu’entraîneur de la section U19 (appelée juvenil en Espagne). Après 8 ans à l’Atletico, l’aventure continue pour El Niño, qui, poursuit sa progression, dans sa formation d’entraîneur.

Atletico mercato : Fernando Torres nouvel entraîneur des U19

El Niño continue sa formation de technicien, l’année passée, l’ancien attaquant était second entraîneur de Jesús Marcos avec les Juveniles (équivalent des moins de 19 ans en Espagne). Avec cette équipe, Torres s’est vu sacré champion de la ligue U19. Désormais, l’espagnol de 37 ans prendra seul les commandes de l’équipe, passant un palier considérable, dans sa jeune carrière d’entraîneur. L’Atletico Juvenil, est sans doute en Espagne, l’équipe la plus alléchante sur le papier, et la favorite pour remporter de nouveau le championnat la saison à venir. Outre le nom de Fernando Torres, la liste publiée par l’Atletico sur les réseaux sociaux, fait figurer des personnalités bien connues du club. Borja Resurrección, Nouveau coach de l’équipe première des ‘Cadetes’ n’est autre que le frère du milieu de terrain Koke. Fabio Futre, en charge des ‘Alevines’, est lui le fils du mythique attaquant portugais Paulo Futre.

Une belle histoire pour Fernando Torres et l’Atletico

Arrivé à l’Atletico à l’âge de 11 ans, l’espagnol fait des débuts dans l’élites à seulement 17 ans en 1999. Marqué par le passage de Christian Vieri au Vicente Calderon, Fernando Torres cherchera à imiter l’italien par la suite, en marquant le club madrilène. A seulement 19 ans, El Niño devient capitaine des colchoneros, et se convertie en un serial buteur en Liga. En 2007, il se fait recruter par les Reds de Liverpool, devenant le deuxième transfert espagnol le plus cher de l’histoire (après Gaizka Mendieta). Après un passage marquant en Angletterre (4 ans à Liverpool et 4 ans à Chelsea) où il remporte la Ligue des Champions et l’Europa League, le joueur retourne dans son club de cœur en 2015, où il fera figure d'attaquant expérimenté à coté d’un Antoine Griezmann en pleine explosion.

Vainqueur deux fois de l’Euro et d’une Coupe du Monde en 2010 avec la Roja, Fernando Torres à sa place au panthéon des plus grands attaquants du football. En devenant entraîneur de l’équipe jeune de l’Atletico, l’espagnol marque un peu plus son empreinte dans le club qui l’aura révélé au plus haut niveau.