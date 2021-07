PSG Mercato : Officiel, le Barça ouvre la porte pour Griezmann

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 11:58

La grosse rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines est désormais officielle au Barça. Placé dans le viseur du PSG, Antoine Griezmann va quitter le club catalan durant ce mercato estival. Et c’est le président des Blaugranas en personne qui l’a annoncé.

Le président du Barça annonce la couleur pour Griezmann

Deux ans seulement après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid contre un chèque de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann pourrait déjà quitter le FC Barcelone. En proie à des difficultés financières, le club espagnol doit absolument faire des économies. Les dirigeants ont donc pris la résolution de se séparer de certains gros salaires en dégraissant considérablement cet été. Estimé à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international français de 30 ans fait partie des joueurs qui peuvent rapporter gros au club. Joan Laporta, président du FC Barcelone, annonce ainsi officiellement qu’en cas d’offre intéressante, Griezmann pourrait bénéficier d’un bon de sortie.

« Les clubs sont en difficulté. Griezmann est un joueur convoité, il y a des clubs intéressés et nous on est en train de bâtir l’effectif en cherchant l’équilibre financier. On n’a aucun problème avec Antoine, on est contents de lui. Mais si le mercato bouge, on est ouverts à toutes les offres qui se présentent parce qu’on est dans un moment délicat », a déclaré Joan Laporta. Une aubaine pour le PSG ?

Le PSG prêt à lancer l’offensive pour Griezmann ?

À en croire la presse espagnole, Antoine Griezmann pourrait rebondir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, le journal Marca a récemment révélé que les décideurs du FC Barcelone pourraient prochainement se rapprocher de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour proposer les services du champion du monde 2018. Courtisan de longue date de Grizou, le PSG n’est pas forcément insensible à l’idée de recruter le natif de Mâcon, mais à condition que Kylian Mbappé quitte le club de la capitale. La prochaine réunion entre la direction parisienne et Mbappé devrait donc être décisive pour l’avenir de Griezmann.