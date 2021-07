PSG Mercato : Paul Pogba lâche un indice sur son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 07:58

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba refuse de prolonger avec Manchester United. Annoncé tout proche du PSG, le milieu de terrain français vient probablement de lâcher un indice sur son prochain point de chute.

La vidéo de Paul Pogba qui affole les fans du PSG

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain rêve à présent de mettre le grappin sur Paul Pogba. Alors que son avenir alimente les rumeurs entourant le PSG et Manchester United, le principal concerné est sorti du silence à sa manière. En effet, l’international français a publié ces dernières heures une story sur son compte Instagram qui a littéralement enflammé la toile et les supporters des Rouges et Bleus.

En pleines vacances, Pogba s'est filmé en train de rire en prononçant : « It's damn hot », qui signifie : « qu’est-ce qu'il fait chaud ? », suivi d'un signe d'une bouche cousue. Et comme si cela ne suffisait pas, il arborait dans cette vidéo une casquette aux couleurs du PSG. Suffisant pour dire que le milieu de Manchester United a donné une indication sur son possible transfert à Paris ? Affaire à suivre…

Paul Pogba veut rejoindre le PSG, mais n’ira pas au clash

Selon les révélations de Sky Sports, Paul Pogba a refusé la dernière offre de prolongation de Manchester United. en fin de contrat en juin 2022. Le média britannique assure que l’international français ne veut plus rester en Angleterre et a fait le choix de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Même si le club parisien n’a pas encore fait de proposition officielle aux Red Devils, Leonardo attend de pouvoir dégraisser avant de passer à l’action auprès des dirigeants mancuniens pour le transfert du joueur de 28 ans.

Cependant, le directeur sportif du PSG a déjà trouvé un accord contractuel avec Mino Raiola, le représentant de l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin. De son côté, Santi Anouna, journaliste pour Foot Mercato, indique que « Leonardo négocie depuis des semaines avec Raiola pour Pogba qui est prêt à rejoindre le PSG. Pogba attend désormais que le PSG et Manchester United se mettent d’accord avant d’accepter définitivement la proposition du PSG. Il n’ira pas au clash avec Manchester United. »

Aux dernières nouvelles, les vice-champions de Premier League sont désormais disposés à écouter des offres pour Pogba. Le Paris Saint-Germain devrait transmettre bientôt une offre de 50 millions d’euros pour tenter de racheter la dernière année d’engagement du Tricolore.