PSG Mercato: Manchester United donne son accord pour Paul Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 19:58

Annoncé dans le collimateur du PSG, Paul Pogba va quitter Manchester United durant ce mercato estival. Le club anglais est désormais d’accord pour laisser partir son milieu de terrain français et pose ses conditions aux dirigeants parisiens.

Manchester United attend le PSG pour Paul Pogba

Manchester United a pris sa décision concernant Paul Pogba. Face à l’intransigeance du joueur de 28 ans, les Red Devils se sont fait une raison. La direction du club anglais ne va plus faire une nouvelle proposition de prolongation à l’international français après son refus de la dernière qui comportait pourtant un salaire annuel de près de 20 millions d’euros. D’après les informations relayées ce lundi par le média ESPN, Manchester United est désormais d’accord pour vendre Paul Pogba si le Paris Saint-Germain ou un autre club confirme son intérêt.

« Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie de United était peu confiante dans le fait que Pogba signera un nouveau contrat avant l'expiration de son contrat dans moins de 12 mois. Publiquement, le message est que des pourparlers sont en cours sur une prolongation, mais la réalité est que United le laissera partir si le Paris Saint-Germain donne suite à sa tentative de signer le joueur », explique Mark Ogde, journaliste de la chaîne sportive américaine. Le PSG est donc attendu.

Mercato PSG : Offre de 60M€ à venir pour Paul Pogba ?

Sky Sports a dernièrement annoncé que le Paris Saint-Germain va bientôt appuyer sur l’accélérateur dans le dossier Pogba. Le média sportif explique en effet que le vice-champion de France devrait « officiellement » afficher son intérêt pour le champion du monde 2017 « dans un futur proche. » Après plusieurs jours de négociations, le directeur sportif parisien Leonardo et Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, ont déjà un accord contractuel et il ne reste donc plus qu’à trouver un terrain d’entente avec les Red Devils pour boucler le dossier.

ESPN précise que le vice-champion de Premier League réclame 60 millions d’euros pour la dernière année de contrat de la Pioche. D’ailleurs, les pensionnaires d’Old Trafford veulent finaliser cette opération assez afin de réinvestir cette somme sur le marché des transferts pour trouver un successeur à Pogba.