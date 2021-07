ASSE Mercato : Puel demande 2 jeunes joueurs à l'Inter Milan

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 04:15

L’ ASSE attend toujours sa première recrue estivale qui devrait être le défenseur Franco-Tunisien Wajdi Kechrida. Entre-temps, Claude Puel a envoyé des demandes de prêt à l’Inter Milan pour deux de ses joueurs en manque de temps de jeu.

ASSE : Puel transmet une demande à l'Inter pour Agoumé

L’ ASSE n’a toujours pas enregistré le moindre transfert pendant ce mercato, faute de moyens financiers pour recruter cet été. Claude Puel tente donc de trouver de nouveaux joueurs en renfort sous la forme de prêt. Il a ainsi transmis deux demandes de prêt à l’Inter Milan pour un milieu défensif et un attaquant de pointe. Selon l'ex-journaliste de Foot365, Ignazio Genuardi, l’AS Saint-Étienne est passé à l’offensive pour Lucien Agoumé, une cible de longue date. « Malgré la volonté affichée par le joueur de tenter de faire son trou en Lombardie, Saint-Étienne reste positionné pour le dossier de l’Intériste Agoumé qui est aussi ciblé par Cagliari (dans le cadre de l’opération Nandez) », a écrit le confrère sur son compte Twitter.

Le coach de l'AS Saint-Étienne veut aussi Satriano

Et ce n’est pas tout ! La source révèle que la seconde demande du manager général de l' ASSE concerne Martin Satriano. Ce dernier est un jeune attaquant de pointe de la réserve des Nerazzurri. Il n’a certes pas joué de match en Serie A, mais à inscrit 15 et délivré 9 passes décisives en 34 matchs disputés dans le championnat des jeunes avec l’Inter Milan. La pépite uruguayenne a été transférée du Nacional Montevideo, dans son pays natal, pour 2,4 M€ en janvier 2020 et est liée au club lombard jusqu’en juin 2024. Selon Tranfermarkt, la valeur marchande de Martin Satriano est de 1 M€. Quant à Lucien Agoumé, il est sous contrat pour une dernière saison, soit jusqu’au 30 juin 2022. Son tarif est estimé à 5 M€ sur le marché des transferts. Un montant qui n'est pas dans les clous de l' ASSE.